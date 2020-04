¿Qué películas y series ven los españoles durante la cuarentena?

El confinamiento ha obligado a los ciudadanos a pasar más tiempo del habitual en casa y muchas personas rellenan el tiempo libro extra visionando sus películas y series favoritas. ¿Qué están viendo los españoles durante la cuarentena?

Series actuales como "La casa de papel", "Unorthodox" o "Westworld" y películas como "El hoyo" y "Hogar", que se han estrenado recientemente, son algunas de las producciones audiovisuales que copan los primeros puestos para los españoles.

Sin embargo, hay filmes y series estrenados hace ya meses e incluso años que resurgen y se cuelan entre los más vistos de las principales plataformas como HBO, Netflix, Movistar Plus, Amazon Prime Video o la recién llegada Disney+.

"LA CASA DE PAPEL" Y "THE MANDALORIAN", LAS SERIES ESTRELLA

La cuarta temporada de "La casa de papel", como se preveía, se ha convertido en un éxito internacional, con unas previsiones de llegar a 65 millones de visionados en sus primeras cuatro semanas en Netflix desde su estreno el 3 de abril.

También "The Mandalorian", del universo Star Wars y principal apuesta de Disney+, era un éxito cantado. Y aunque no hay datos de consumo, no hay más que ver la repercusión en redes sociales de una de las series del año, que cuenta con un personaje que ya se ha convertido en una estrella, Baby Yoda.

"Westworld", "This is Us" o "Modern Family" son otros de los títulos más populares, según la web JustWatch, y entre las series españolas, destacan "Vamos Juan" o "La línea invisible".

Pero más allá de los títulos esperados, hay algunas producciones que se han hecho un hueco en los hogares españoles de forma sorpresiva.

Es el caos de "Unortodhox", basada en la vida real de Deborah Feldman, que huyó a los 19 años de la comunidad jasídica -judíos ultraortodoxos- en la que vivía en Brooklyn (Nueva York) para trasladarse a Berlín en busca de libertad.

Aunque si hay un caso sorprendente es el de "Tiger King: Murder, Mayhem and Madness", una serie documental que ha causado sensación en las redes sociales y que en sus primeras cuatro semanas en Netflix (se estrenó el 20 de marzo) podría llegar a los 64 millones de visualizaciones, según estimaciones de la plataforma.

"CONTAGIO", "EL HOYO" O MIYAZAKI, CINE VARIADO

Entre las películas, las cinco más vistas son "Contagio", "Puñales por la espalda", "Parásitos", "Joker" y "Le Mans '66", según JustWatch. Todas ellas entre las más premiadas de 2019 con la excepción de "Contagio", un filme de 2011 premonitorio, en el que Steven Soderbergh cuenta cómo Gwyneth Paltrow es contagiada en Hong Kong por un virus que acaba con la mitad de la población mundial.

También es tendencia estos días la historia de ciencia ficción "Ready Player One" (2018), de Steven Spielberg, o "Call me by your name" (2018), una película que se convirtió inmediatamente en un título de culto y que lanzó al estrellato a Thimotée Chalamet.

Así como historias más destinadas al público juvenil, como la trilogía de "El señor de los anillos" o la saga de "Harry Potter", thrillers como "Zodiac" (2007) o historias de amor como "El diario de Noa" (2004).

En el cine español destaca "La trinchera infinita" (2019) protagonizada por Antonio de la Torre y Belén Cuesta, y el fenómeno internacional de "El hoyo", una película sobre el egoísmo en un mundo distópico dirigida por Galder Gaztelu-Urrutia.

Las comedias son otro de los géneros preferidos por los espectadores, con títulos como "Hacerse mayor y otros problemas" (2018), "Noche de juegos" (2018) o "Un pequeño favor" (2018).

Y también hay espacio para la animación, especialmente para las obras maestras del japonés Hayao Miyazaki, cuya filmografía contiene joyas como "El viaje de Chihiro" (2001) y "Mi vecino Totoro" (1998), que ofrece ahora Netflix.

Obras de otros países como Turquía con "Milagro en la celda 7" (2019), la emotiva historia de un hombre con discapacidad intelectual que debe demostrar su inocencia al ser injustamente encarcelado, o el 'thriller' francés "La tierra y la sangre" (2020), son otras de las películas internacionales más vistas del momento.

EL CINE CLÁSICO UNA APUESTA SEGURA

Y en estos días también hemos vuelto la mirada al cine más clásico, que es un valor seguro que nunca decepciona.

En el terreno de los clásicos modernos, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese o Quentin Tarantino continúan siendo los cineastas vivos más revisitados con sus miradas contemporáneas sobre el cine negro en "El Padrino" (1972), "Uno de los nuestros" (1990) y "Pulp Fiction" (1994).

También títulos de Clint Eastwood, como "Sin perdón" (1992), "Un mundo perfecto" (1993), "Los puentes de Madison (1994) o "Mystic River" (2003).

O películas de la época dorada de Hollywood, como "Ciudadano Kane" (1941), la cinta de Orson Welles considerada por muchos la mejor jamás filmada; las obras maestras judiciales de Billy Wilder y Sydney Lumet, "Testigo de cargo" (1957) y "12 hombres sin piedad" (1957), respectivamente, o el film antibelicista de Stanley Kubrick "Senderos de gloria" (1957), se sitúan entre los puestos más altos de la lista.

Pero "La ventana indiscreta" (1954), de Alfred Hitchcock, una metáfora sobre el propio cine donde se pone al mismo nivel al observador y al espectador, es sin duda el filme clásico al que más han vuelto los cinéfilos durante las últimas semanas porque es la que mejor refleja la situación del ciudadano medio actual: encerrado en su hogar y no teniendo más opción que atisbar la calle a través del cristal.

Alberto Olaya/Pelayo Sánchez