Penélope Cruz: "Estoy muy agradecida a Pedro por darme esta oportunidad"

Venecia (Italia), 11 sep (EFE).- Penélope Cruz ha asegurado hoy tras recibir la Copa Volpi a la mejor actriz por "Madres paralelas que se siente "muy agradecida" a Pedro Almodóvar por haberle dado una oportunidad "tan valiente".

"Me ha costado mucho no llorar ahí, lloré anoche cuando me enteré y mis hijos me preguntaban ¿porqué lloras tanto?", ha comentado la actriz en declaraciones a un grupo de periodistas momentos después de recibir el galardón.

Cruz ha señalado que fue un rodaje muy especial con "mucha comunicación" con todo el equipo y que por eso pareció menos duro.

Sobre el tema de la memoria histórica que aborda el filme dijo que el director manchego "hace algo muy importante con esta película, que el tema dé la vuelta al mundo y se sepa más sobre ello".