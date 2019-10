El "periodismo lento" de la primera mujer nominada World Press Photo del Año

La hispano francesa Catalina Martin-Chico, primera mujer nominada al World Press Photo of the Year, practica el "periodismo lento" ya que trabajos como su premiado reportaje sobre la maternidad de las exguerrilleras de las FARC no pueden hacerse en un día, ha explicado este jueves la fotógrafa en Madrid.

La sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid acoge desde mañana y hasta el próximo 3 de noviembre, por décimo año consecutivo, la exposición de las obras ganadoras del World Press Photo, el concurso anual de fotoperiodismo más importante del mundo.

Catalina Martín-Chico ganó el segundo premio en la modalidad de reportajes gráficos en la categoría Temas Contemporáneos con la historia “Colombia, (Re) Birth”, sobre la maternidad en las exguerrilleras de las FARC y se convirtió en la primera mujer que fue nominada al premio de mejor fotografía del año.

Martín-Chico ha recordado este jueves en la presentación de la exposición a los medios de comunicación que decidió documentar las consecuencias del tratado de paz en Colombia con las FARC tras conocer que el 40 por ciento de los exguerrilleros eran mujeres.

A pesar de que era consciente de que "la paz no es tan visual como la guerra", la fotógrafa viajó a Colombia para buscar a estas mujeres que, tras años de vida en la guerrilla, se encontraban en muchos casos embarazadas ya que la paz había traído un "baby boom".

"Durante 53 años de las FARC, las mujeres guerrilleras no se podían quedar embarazadas", por sus condiciones de vida, lo que causó múltiples abortos, ha indicado.

Con la llegada de la paz "era interesante contar la historia del postconflicto por la esperanza que representaban los bebés", ha explicado la fotógrafa, que convivió con estas mujeres en los viajes que hizo al territorio colombiano para contar a través de sus imágenes cómo cambiaba su mundo.

"Tengo ganas de seguir contando su historia", ha dicho Martín-Chico, que es consciente de lo complicado que es que el "periodismo lento tenga su espacio en Instagram".

Por décima vez consecutiva se exponen en Madrid las fotografías ganadoras del certamen World Press Photo en colaboración con Tucutucu Producciones Culturales, una edición en la que colaboran la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y la escuela de fotografía Too Many Flash.

En la exposición puede también contemplarse la fotografía ganadora del World Press Photo del Año, obra del fotoperiodista estadounidense John Moore, de la agencia Getty Images.

Titulada "Niña llorando en la frontera", la foto refleja a la niña hondureña Yanela llorando mientras su madre es registrada por funcionarios de la frontera de Estados Unidos en McAllen, Texas.

Este año se ha premiado también la Historia World Press Photo del Año, que ha ganado el reportaje del fotógrafo holandés Pieter Ten Hoopen con una historia sobre la caravana de migrantes que viajan hacia EEUU.

También ha sido galardonado el fotógrafo español Ángel Fítor, ganador de un tercer premio en la categoría de Naturaleza con una fotografía realizada en Alicante a un tenóforo (invertebrado marino).

En la edición de 2019, la número 62 del World Press Photo, está integrada por 140 fotografías elegidas entre las 78 801 que se han presentado a concurso, enviadas por 4738 fotógrafos y fotógrafas de todo el mundo.

A partir de este año World Press Photo formará parte de MadridDocuFest, un Festival de fotografía y multimedia documental que traerá a la ciudad las mejores muestras de fotoperiodismo y fotografía documental.