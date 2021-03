Periodistas perseguidos en Latinoamérica regresan tras ser acogidos en Madrid

Madrid, 16 mar (EFE).- Los profesionales que han participado en el programa de acogida temporal de periodistas perseguidos en Latinoamérica, organizado por Reporteros Sin Fronteras y patrocinado por el Ayuntamiento de Madrid, regresarán a sus países para seguir buscando la verdad, a pesar de que les haga correr grandes riesgos.

Tres de los cuatro periodistas que llegaron el pasado mes de enero a Madrid tras ser seleccionados por la sección española de Reporteros Sin Fronteras (RSF) para participar en la tercera edición de este programa han participado este martes en una jornada en la que han detallado su trabajo en sus países y su defensa de la libertad de prensa.

Andrea Aldana, periodista de Colombia; Carmen Valeria Escobar, de El Salvador, y Juan José Toro, de Bolivia, han relatado al presidente de la sección española de RSF, Alfonso Armada, y al director del programa "En Portada" de TVE, José Antonio Guardiola, su tarea en primera línea frente al apagón informativo, en el que sólo ganan "la corrupción y la violación de los derechos humanos".

Así lo ha señalado Santiago Saura, concejal delegado del área de internacionalización y cooperación del Ayuntamiento de Madrid, que ha presentado el programa, que tendrá una cuarta edición y para el que fueron seleccionados entre medio centenar de candidaturas.

Andrea Aldana, trabaja en Medellín, y cuenta con una amplia experiencia informando sobre la guerrilla y el proceso de paz en su país, lo que le ha supuesto "amenazas y agresiones".

El año pasado, la fundación para la libertad de prensa de su país registró a 632 periodistas como víctimas de agresiones y los mayores agresores, según la periodista, fueron los agentes estatales.

"A mí el programa me salvó literalmente la vida", ha asegurado Aldana, quien recibió en noviembre de 2020 el reconocimiento del jurado en la categoría crónica del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar.

Y regresará a su país para seguir dando visibilidad a los problemas en las zonas rurales, a pesar de que vive una situación grave de inseguridad y pese a que en su país ejerce el periodismo, "mirando siempre detrás por si viene alguien".

"He interiorizado el miedo y lo he normalizado y eso no es sano", ha reconocido la periodista, quien ha mostrado su satisfacción por volver con la sensación de que cuenta con "una cadena internacional de protección", con RSF.

Valeria, de El Salvador, que trabaja en la revista "Gato encerrado" en periodismo de verificación político, seguirá también en el oficio, con el que se comprometió desde que leyó "Esclavas del poder", de Lidia Cacho y después de darse cuenta que existían realidades diferentes a las que había vivido en una familia acomodada.

Juan José Toro, de Potosí, en Bolivia, continuará con el periodismo de investigación y de defensa del medio ambiente, algo que ha hecho que coloquen explosivos en la puerta de su periódico en dos ocasiones, tantas como también le han agredido por contar la verdad.

Este programa ha hecho que, como ha comentado Guardiola, se distancien, tomen aire y puedan dedicar cierto tiempo a reflexionar.