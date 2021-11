Perú se confirma como rey de la vanguardia gastronómica de Latinoamérica

Lima, 22 nov (EFE).- Dos establecimientos peruanos volvieron a encabezar la lista de los mejores restaurantes de Latinoamérica, que se dio a conocer este lunes en una inédita edición de los "50 Best", que reconoció la trayectoria de los 100 mejores restaurantes de la región en los últimos ocho años y ratificó el dominio de la cocina peruana en la región.

La corona se la llevó el Central, del reputado chef Virgilio Martínez, y el segundo puesto lo ocupó Maido, del cocinero peruano de ascendencia japonesa Mitsuharu Tsumura, ambos de Lima.

Compartieron podio con el restaurante D.O.M, del chef brasileño Alex Atala, de Sao Paulo, y les siguió Astrid y Gastón, del reconocido chef Gastón Acurio, también ubicado en Lima, la ciudad que en esta célebre lista, con pocas sorpresas, se volvió a confirmar como la capital gastronómica de la región.

Y es que los también limeños Osso, a manos del chef Renzo Garibaldi; Rafael, de Rafael Osterling; Isolina, de José del Castillo, y Fiesta, de Héctor Solis, ocuparon los puestos 17, 20, 24 y 39, respectivamente de este listado.

PREMIO A LA "CONSTANCIA"

A raíz del duro embate que sufrió el sector de los restaurantes por la pandemia de la covid-19, esta edición de "Los 50 Mejores Restaurantes de Latinoamérica" dio un giro para reconocer la trayectoria de los 100 mejores establecimientos de la región con base en los votos acumulados en las ocho ediciones anteriores del ranking, desde que iniciaron los premios en 2013.

Por eso no fue una sorpresa ver a Central en la cima de la lista, no solo por haber sido recientemente clasificado en la cuarta posición de "The World's 50 Best", sino también por haber quedado primero de Latinoamérica entre 2014 y 2016.

En las galas posteriores, y por tanto las más recientes, el establecimiento de Martínez se mantuvo entre el segundo y el tercer puesto a nivel regional, destronado justamente por Maido, que ganó tres veces consecutivas entre 2017 y 2019 y segundo en 2020, cuando se quedó con el título del mejor restaurante peruano.

Al término de la ceremonia celebrada en Lima, y de forma simultánea también en otras seis ciudades clave de la región, el dueño del Central reconoció a Efe que este reconocimiento "es fantástico" y "significa un premio a la constancia, al trabajo en equipo y a la disciplina".

El afamado chef, cuyas propuestas culinarias se inspiran en la experimentación y reinterpretación de los ingredientes ancestrales de la biodiversa geografía peruana, aseguró que durante los 11 años de vida de Central su equipo se ha esforzado en "transmitir lo que está sucediendo en los espacios naturales de nuestro Perú, lo que sucede entre Lima, la costa, los Andes y la Amazonía".

"Hemos sido gratamente ambiciosos y tercos (...). Hemos pasado por momentos muy difíciles, otros de alegría, felicidad y reconocimiento, pero finalmente siempre nos hemos movido por la pasión", sentenció el cocinero.

MIRADA AL PASADO Y FUTURO

Más allá de la lista de los 100 mejores restaurantes, donde figuró también un gran número de establecimientos de Buenos Aires (Argentina), Sao Paulo (Brasil) y Ciudad de México (México), la edición de este año creó nuevas categorías a fin de no solo fijar su mirada en el pasado sino también en el futuro de la alta cocina en la región.

En ese sentido, la chef boliviana Marsia Taha y el mexicano Eduardo García fueron premiados con los galardones de "Rising Star Female Chef" y "Best reinvention".

En el inicio de la gala, se dedicó un espacio para recordar a todos aquellos establecimientos que habían figurado en el ranking en ediciones previas y que, a causa del embate de la pandemia, aún mantienen apagados sus fogones.

Ese fue el caso, por ejemplo, del Proper y Tarquino, de Argentina; el Osaka, de Chile; el Amaz y Malabar, de Perú; el Villanos en Bermudas, de Colombia; y el Olympe, el Epice y el Romanso do bosque de Brasil, entre otros.

Tras la ceremonia virtual de "Los 50 Mejores Restaurantes de Latinoamérica" del año pasado, la edición de 2021 supuso el retorno a la semipresencialidad al celebrarse en siete distintas ciudades de la región, donde se retransmitió un video en vivo para anunciar a los ganadores.

Poder regresar a verse en persona de nuevo fue, según aseguró en una entrevista con Efe el director de contenido de "50 Best", William Drew, "lo más importante" del certamen de este año.

"En cada uno de los eventos hay la oportunidad para reunirse, reconocer los logros de los demás, compartir, celebrar, comer y beber juntos", apostilló el editor de estos prestigiosos premios.

Carla Samon Ros