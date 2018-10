El peruano Julio Granda admite que provocó rabia de Kárpov al ganarle partida

El ajedrecista peruano Julio Granda afirmó este lunes que provocó la ofuscación de Anatoli Kárpov, campeón mundial entre los años 1975 y 1985, al ganarle una partida de ajedrez en España donde el ruso por poco se olvidó de darle la mano al final del juego.

Granda comentó en declaraciones publicadas por el Instituto Peruano del Deporte (IPD) que Kárpov, "como todo campeón, no está acostumbrado a perder".

"Tuve la satisfacción de ganarle. Estuvo tan contrariado que casi no me da la mano, que en el ajedrez es como sacrilegio. Finalmente, reaccionó", recordó Granda, recientemente nombrado vicepresidente de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

El peruano explicó que "el apuro por el tiempo", en partidas rápidas con cuarenta minutos para cada uno, "hace que te sometas a una gran tensión y puedes cometer errores muy graves".

"Yo fui el primero en cometerlos, y luego Kárpov me devolvió el favor. La última falla fue la más fatal y entramos en una posición en la que yo ganaba. Él no podía creerlo luego de haber tenido las opciones para ganar. Eso fue lo que más le indignó. No fue nada contra mí. Simplemente fueron las circunstancias", narró Granda.

La partida se celebró en un torneo de ajedrez organizado dentro del calendario de actividades para conmemorar el octavo centenario de la Universidad de Salamanca, donde Granda finalizó en el tercer puesto.