Péter Eötvös, Premio Fronteras del Conocimiento BBVA en Música y Ópera

Madrid, 23 abr (EFE).- El compositor y director húngaro Peter Eötvös ha sido reconocido este viernes con el Premio Fronteras del Conocimiento en la categoría de Música y Ópera de la Fundación BBVA, como "una de las voces musicales más importantes de nuestro tiempo", capaz de conectar tradición, vanguardia y emoción con el gran público.

"Su importancia artística, originalidad y contribución al avance de la música desde la segunda mitad del siglo XX se aprecia con claridad en sus partituras para voz, solista, orquesta y en sus óperas", destaca el acta del jurado sobre el autor de obras como "Three sisters", "Love and Other Demons" y "Senza Sangue".

"Ha sido capaz de hacer una evolución desde los autores que son referencia para él y hacia la siguiente generación, experimentando con la música acústica, con la tecnología, con los espacios y con los músicos, con un lenguaje muy afectivo, pero a la vez nuevo, con mucha creatividad y originalidad", ha destacado la presidenta del jurado, Joana Carneiro, directora principal de la Orquesta Sinfónica Portuguesa.

El fallo enfatiza que "sobresale" no solo como compositor, sino también como pedagogo y director, facetas todas en las que destaca "enormemente su generosidad", pues "deposita una gran confianza en sus músicos y en su público", algo que el propio Eötvös ha reconocido tras conocer la noticia del galardón.

"Para mí es muy importante haber sido galardonado no solo como compositor de ópera sino también como pedagogo y director. Estas tres profesiones forman una unidad. Lo que logro en una de ellas, me sirve en las otras dos. Lo que compongo lo puedo dirigir, lo que aprendo al dirigir lo puedo utilizar en mis composiciones y la experiencia obtenida la puedo transmitir en mi faceta de pedagogo", ha dicho en declaraciones recogidas por la Fundación BBVA.

El jurado de este premio que el pasado año recayó en el estonio Arvo Pärt ha subrayado asimismo que Eötvös ha sido capaz de hacer una síntesis entre tradición y vanguardia desarrollando un lenguaje musical innovador que mantiene la dimensión emocional, capaz de llegar a un público amplio.

"La manera en que él entiende la música se plasma en la intensidad de la comunicación entre un compositor, a través de un intérprete, para llegar a un público. Ese punto, en la codificación de la música del siglo XX, se había roto", ha señalado Víctor García de Gomar, director artístico del Teatro del Liceu y secretario del jurado.

El compositor galardonado ha señalado al respecto: "No se puede escribir ópera sin emoción, es un imposible, así que después de una decena de óperas, me he dado cuenta de que el público conecta con lo que ocurre en el escenario a través de la música y este hallazgo lo trasladé después a mi música sinfónica".

Hijo de una profesora de música, Eötvös (Odorheiu Secuiesc, 1944) comenzó a formarse en el piano, el violín, la flauta e instrumentos de percusión y a los cinco años había compuesto ya sus primeras obras.

Con 14 años inició en Budapest su formación en la Escuela de Jóvenes Talentos Excepcionales de la Academia de Música Liszt Ferenc, donde dio muestras de su habilidad para dibujar personajes con pocos trazos musicales. De allí viajó en 1971 a Alemania para ampliar sus estudios con B.A. Zimermann y graduarse en Dirección en la Escuela de Música de Colonia.

En 1978, Pierre Boulez le invitó a dirigir el concierto inaugural del IRCAM –el Institut de Recherche et de Coordination Acoustique/Musique, fundado por el propio Boulez– y al terminar le pidió que fuera el director artístico del Ensemble InterContemporain, puesto que desempeñó hasta 1991.

Otros conjuntos destacados que ha dirigido son la Orquesta Sinfónica de la BBC, la Orquesta del Festival de Budapest a la Sinfónica de la Radio de Viena o la Filarmónica de Múnich, entre muchas otras por todo el mundo.

En su catálogo de composiciones, tan amplio como variado, figuran 34 piezas para cine y teatro, 4 para cinta, electrónica o multimedia, 31 para música de cámara o solo, 12 para ensemble, 26 para orquesta u orquesta de cámara, 6 para ensemble vocal o coro y 14 entre óperas y teatro musical.

En España, en el seno de los Ciclos de Conciertos Fundación BBVA de Música Contemporánea, estrenó en la temporada 2013-2014 su obra "Steine" y en 2019, "Secret Kiss", que también dirigió.

En 2004 creó la Fundación Peter Eötvös de Música Contemporánea, dirigida a directores y compositores.