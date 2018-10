El joven pianista británico Bartlett, en los Teatros del Canal el día 30

El pianista británico Martin James Bartlett, Premio BBC al Joven Músico del Año, interpretará el próximo 30 de octubre, en un concierto en los Teatros del Canal, piezas de Liszt, Rachmáninov, Scriabin, George Gershwin o Samuel Barber.

Según informan los Teatros del Canal en una nota, Bartlett (Londres, 1996) interpretará el Soneto 104 de Petrarca de Liszt; los Preludios de Rachmáninov, y los dos movimientos de la Sonata en fa sostenido mayor, Op. 30 de Scriabin.

En el concierto, que forma parte del Ciclo de Jóvenes Intérpretes organizado por la Fundación Scherzo, el músico también presentará piezas del canadiense Marc-Andre Hamelin y los estadounidenses Edward MacDowell, George Gershwin y Samuel Barber.

De MacDowell interpretará una selección de piezas de "Woodland Sketches, Op. 51", y de Gershwin, los temas "I Got Rythm" y "The Man I Love"; mientras que de Barber tocará la Sonata para piano en mi bemol menor, Op. 26, y de Hamelin, la Toccata on "L'homme Armé".

Bartlett, que a los 17 años recibió el Premio BBC al Joven Músico del Año, ha tocado con orquestas como la Sinfónica de la BBC, la Royal Philharmonic de Londres, la Sinfónica de la BBC Escocesa o la Sinfónica de Bournemouth.

Se ha presentado en países como Francia, Italia, Alemania, Serbia, Rusia o Estados Unidos, y ha sido ganador de los concursos Gordon Turner y Angela Bull.