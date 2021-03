Pilar Albarracín muestra en el Museo Galego de Arte su obra más icónica

Santiago de Compostela, 25 mar (EFE).- La sevillana Pilar Albarracín revisa la iconografía y la tradición española en la exposición "Accións peregrinas", una selección de las obras más representativas de la artista que se inaugurará mañana en el Centro Galego de Arte Contemporáneo (CGAC) y que incluirá también una performance en el marco de la segunda edición del Festival Plataforma.

Albarracín, una de las creadoras clave en la renovación de los lenguajes artísticos en España durante los años noventa, expondrá en el CGAC una muestra que servirá como "hilo conductor" de la condición política y antropológica de su trabajo, así como del carácter lúdico e irónico de sus acciones, con instalaciones como "Muro de geranios", "Techo de ofrendas" u "Hormiga", como núcleo central.

La muestra ha sido presentada este jueves en el CGAC por el director del museo, Santiago Olmo; el comisario de la exposición, Iñaki Martínez ,y la propia artista, además del secretario general de Cultura de la Xunta, Anxo Lorenzo.

"Cuando me invitaron a hacer este proyecto, me encantó porque tengo muy buen recuerdo de Galicia. Aunque yo soy justo del otro pico de España, creo que he encontrado muchos vínculos entre la realidad de Galicia y la realidad del sitio donde yo me crié", ha destacado Albarracín.

También ha señalado que "no hay que olvidar a la gente que habita en las tierras" porque, mientras que hay "una Galicia moderna y tecnológica", también hay una Galicia "de pequeños minifundios", cosas que hoy en día se están sabiendo entender como "tesoros".

La artista, que ha dicho sentirse "como en casa en Galicia", ha confesado además estar "fascinada" con tener la oportunidad de mostrar y adaptar su obra a un edificio "tan interesante" como el CGAC.

"Para mí el arte a día de hoy es de las pocas cosas que representan la esperanza en un futuro diferente. No sé si mejor, pero diferente, con más opciones y más realista. En estos tiempos de pandemia, creo que el arte se convierte realmente en una palanca de fuerza", ha expresado.

En cuanto a la muestra, ha añadido que el contexto gallego es "un terreno fértil para poder trabajar" y que la idea de peregrinaje de los cambios o desplazamientos es un tema "muy interesante" tanto a nivel "superficial", como puede ser el Camino de Santiago, como a otros niveles, relacionados con desplazamientos hacia "nuevos intereses, nuevas identidades y nuevas ubicaciones".

Además de una revisión de la iconografía y tradición de la cultura española, en "Accións peregrinas" se evidencia un feminismo que reivindica "la presencia de la mujer desde la inteligencia y la provocación", con una visión marcada por la visceralidad y el humor para romper patrones de arquetipos femeninos en la España de las últimas décadas.

Según ha relatado el comisario de la muestra, Iñaki Martínez, "Acción peregrinas" contará además con otros materiales, registros de performances y con la imagen y la documentación de "La piel del otro", una performance colectiva que la artista realizó en París y en Madrid y que se prevé que se realice en Galicia como acto de clausura para el Festival Plataforma.

"Desde los años 90 Pilar Albarracín comenzó a tratar temas como la libertad de género, la transexualidad, la reivindicación de la libertad personal, con un discurso artístico propio y muy original. Queríamos que Pilar fuera una de las figuras más importantes y reconocidas en esta edición", ha expresado el comisario.

La exposición estará en el sótano y vestíbulo del CGAC hasta el próximo 6 de junio.