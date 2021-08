Pilarín Bayés publica su libro número mil: "1.000 motius per viure"

Barcelona, 31 ago (EFE).- La dibujante Pilarín Bayés, que en abril cumplió 80 años, celebra este aniversario y el hecho de haber llegado al millar de libros con un nuevo título, "1.000 motius per viure" (1.000 motivos para vivir ), que le publica La Galera, el sello con el que entró en el mundo editorial en 1964, hace más de cinco décadas.

En esta obra, la autora de Vic (Barcelona) recoge todo lo que le ha marcado a lo largo de su vida, desde el nacimiento de sus hijos a hechos cotidianos, sin olvidarse de otros volúmenes que pergeñó y que están en muchos hogares catalanes, como el relacionado con las fiestas y tradiciones de Cataluña o incluso "La Bíblia de Tots".

Bayés ha dicho que con su trabajo "solo quiero jugar, hacer pensar, buscar la complicidad con los de mi edad y explicar cosas a los más jóvenes, y así hasta mil posibilidades", según informa la editorial.

La ilustradora ha explicado que, con motivo de su 80 aniversario, la editorial le pidió que pusiera por escrito y dibujara las mil razones que le han impulsado a vivir y "he encontrado alguna más -ha dicho-, porque vivir es interesante, intenso, sorprendente, pero hacer solo una lista con estos motivos y nada más no me parecía que pudiera ser curioso para nadie".

Es por ello que en la obra propone a los lectores una suerte de juego para ver si comparten las mismas razones vitales. "Descubrir cuáles son esas razones puede espantarte, hacerte reír, dejarte indiferente, hacerte cuestionar diversas cosas o, simplemente, te pueden entrar ganas de cerrar el libro".

En estas páginas, se podrán reconocer en las ilustraciones no solo a personas de su familia, sino a otros ilustradores y artistas actuales como Joan Turu, Eva Armisén, Paula Bonet, Christian Inaraja, Roser Calafell, Marc Pallarés y Flavita Banana.