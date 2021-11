Pino Sagliocco: "Hay que unir a la industria musical para que cuente con voz"

Santiago de Compostela, 5 nov (EFE).- El productor musical y presidente de Live Nation, Pino Sagliocco, considera que la música es “un gran armonizador de diferencias” y señala que, con la experiencia vivida tras la pandemia, es necesario “resetearse” y buscar la forma de “unir” al sector de la industria musical, para que cuente con “una voz” que les represente.

“La música está desunida. Hay que crear unas herramientas que nos permitan confluir, para representarnos de la manera que nos merecemos”, ha asegurado el productor, que ha participado en Santiago de Compostela en el Foro Internacional 'Carta de Santiago'.

Según Sagliocco, convendría crear “una academia de la música”, que permitiera “afrontar” situaciones tan traumáticas para el sector como la causada por la pandemia del coronavirus, que fue “un shock” y dejó “paralizada” a la industria durante meses.

Tras más de cuatro décadas dedicado a la producción musical, es difícil pensar en algún artista que no haya trabajado con Sagliocco. Inició su carrera a finales de los años 70 y desde entonces ha promovido conciertos en España de artistas como Queen, The Rolling Stones, Madonna, Elton John, Frank Sinatra o Michael Jackson.

De orígenes humildes, Sagliocco nació en un pequeño pueblo de Italia, Carinaro, y según ha contado, desde pequeño ya se vio como un niño “diferente”, con “inquietudes”.

“Yo era un marciano en el pueblo. Iba vestido como Brian Jones”, cuenta el productor, que ya desde pequeño escuchaba a Jimmy Hendrix o los Rolling Stones y que tenía claro que quería salir de su pequeño pueblo para buscar una vida mejor.

“Jamás soñé ni pensé que algún día podría tener la ocasión o oportunidad de conocer a tantos artistas. Da igual dónde naces, da igual de dónde vienes. Los sueños se pueden hacer realidad si crees en ello”, ha afirmado en su conferencia.

Así lo avalan la cantidad de anécdotas que Sagliocco ha compartido con el público, algunas más tristes y otras más alegres, pero que demuestran el poder y las influencias del productor en esta industria.

Y es que mientras su madre, fan incondicional del popular cantante italiano Renzo Arbore, “no se creía” que el músico pudiera estar en el salón de la casa con su hijo, él ya se codeaba con estrellas como Sinatra, Madonna o Michael Jackson.

Con este último, Sagliocco ha asegurado que tuvo una amistad “verdadera” y “de cariño”, pasando muchos momentos en el famoso Rancho Neverland.

Sin embargo, hablar de Jackson le pone “triste”, ya que asegura que con él se cometió “una terrible injusticia”: “Estábamos en Tenerife, en el concierto de 1993, cuando le acusaron de pederastia. A nivel de opinión pública lo destrozaron”, ha señalado.

“Vivió un calvario enorme. Una de las personas más bellas y más puras perdió la vida. No pudo aguantar la presión”, ha añadido.

Con Jackson creó el proyecto “Heal the World”, con el que pretendía buscar el compromiso de diferentes jefes de Estado del mundo para la defensa de los derechos de los niños, una muestra también del compromiso social y solidario de Sagliocco.

También es un proyecto suyo el “Amnesty Chile”, la serie de conciertos benéficos realizados en el Estadio Nacional de Santiago de Chile en 1990, junto a Amnistía Internacional, y que congregó a artistas como Sting, Sinéad O’Connor, Peter Gabriel, Jackson Browne o Luz Casal, con el objetivo de celebrar la restauración de la democracia tras la dictadura de Pinochet.

“Desde pequeño siempre he sido muy apasionado y comprometido. La opresión ha sido algo que no ha ido conmigo. Siempre me he revelado donde he podido y he sido muy activista", ha afirmado Sagliocco.

El productor habla también con tristeza de George Michael, un artista “que nunca pudo ser él mismo” y que vivió reprimiendo su homosexualidad, algo que le generó muchos problemas y le hizo ser siempre “un chico triste”, hasta su muerte.

No obstante, Sagliocco también recuerda momentos divertidos, con personalidades como Joaquín Cortés, del que fue manager, y al que tuvo que convencer in extremis para salir al escenario del Royal Albert Hall, amenazándole con salir él mismo vestido de flamenco, en sustitución del artista.

“El flamenco es otra de mis grandes pasiones. Es una de las artes más incomprendidas”, explica el productor, que recorrió todo el mundo con Cortés con un espectáculo que aunaba música, danza y moda.

Según ha asegurado, los artistas tienen una “gran sensibilidad” y necesitan continuamente “estímulos”.

“No es fácil llevar la carrera de un artista. “A pesar de tanta fuerza o poderío que la gente ve, el artista es una persona muy sensible, muy frágil y tiene muchísimas inseguridades, porque están continuamente expuestos al juicio de los demás”, ha explicado.

Entre algunos de los logros de Sagliocco, destacan el mítico concierto de Whitney Houston en A Coruña en 1991 y que Sky Channel retransmitió a todo el mundo, o la reunión en 1987 entre un cantante de fama mundial, como era Freddie Mercury, con la cantante lírica más importante del momento, Montserrat Caballé, para el famoso tema “Barcelona”.

Sin embargo, Sagliocco también ha destacado en su carrera “fracasos” como el concierto de Frank Sinatra en el Coliseum de A Coruña en 1992, al que apenas acudieron 3.000 personas o el concierto de tributo a Nelson Mandela en Barcelona, en el que ninguna autoridad quiso recibir al sudafricano.

En definitiva, una trayectoria meteórica de un hombre que considera la música "el corazón de la vida".