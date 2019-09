Las pistas de "Frozen 2" desveladas por los creadores de la cinta de Disney

¿Llegará un nuevo temazo como “Let it Go”? ¿Elsa buscará el amor? ¿Seguirá helado el reino de Arendelle? Los creadores “Frozen 2” adelantan, a dos meses de su estreno, algunas pistas de la segunda entrega de la historia que, estrenada en 2013, se convirtió en un clásico de Disney.

El cuento de las hermanas Elsa y Ana recorrió el mundo, tanto que a día de hoy es difícil dar con alguna persona que no haya escuchado nunca hablar de los poderes helados de la protagonista, del carismático Olaf o que no le suenen familiares los acordes de la omnipresente "Let It Go".

El 22 de noviembre llegará la continuación de las aventuras de "Frozen" con su segunda parte, sobre la que Disney guarda secreto absoluto, aunque sus creadores han ido desvelando algunos detalles de la trama:

¿HABRÁ UN NUEVO "LET IT GO"?

El éxito de "Let It Go" fue tan descomunal que resultará difícil de igualar: Fue el quinto tema más vendido de 2014, se llevó el Óscar y el Grammy a la mejor canción de película y fue traducido en varios idiomas.

Para "Frozen 2", Disney ha preparado una decena de composiciones que acompañarán los acontecimientos del reino de Arendelle.

Sin embargo, una de las canciones que suenan con más fuerza para heredar el legado de "Let It Go" es "Into the Unknown", en la que Elsa canta a la desconocido y al temor que siente al usar sus poderes.

El último tráiler de "Frozen 2", desvelado hoy, incluye un fragmento del nuevo tema, que suena con multitud de arreglos, garra y mucha energía. Es posible que en unos meses suene en todas las esquinas donde los más pequeños -y no tanto- estén cerca.

De todas formas, fabricar éxitos musicales no es la máxima preocupación de los creadores de la película ya que, tal y como aseguró su productor musical, Tom MacDougall, durante una visita a los estudios de Disney, "Frozen es un musical, las canciones no entretienen, también informan, interactúan con la trama e introducen personajes".

¿ELSA BUSCARÁ EL AMOR?

Uno de los aspectos más emblemáticos de "Frozen" fue que su protagonista Elsa no buscaba el amor ni necesitó a ningún príncipe para lidiar con sus retos.

Algunos consideraron que era todo un cambio de paradigma en las historias clásicas de Disney y otros rumorearon con la sexualidad de la princesa.

Por el momento parece ser que ni una cosa ni la otra, la trama seguirá explorando la relación entre las hermanas Elsa y Ana, su apoyo mutuo y, por supuesto, los intentos de la primera por superar el miedo a utilizar sus poderes y atreverse a ser quien realmente es. Que cada uno lo interprete como quiera.

¿SEGUIRÁ HELADO EL REINO DE FROZEN?

Si un color se asocia a la cinta de Disney, ese es el blanco y el azul. "Frozen" lanzó, acompañando a su éxito, todo un mundo de objetos, coleccionables y accesorios que replicaban el ambiente helado y frío del reino de Elsa y Ana.

Pero en esta ocasión puede que la cosa cambie, pues en los avances lanzados por el momento se observa que el otoño ha llegado a Arendelle, y se ve repleto de tonos morados, lilas y azules.

Según Leesa Keen, diseñadora de producción de "Frozen 2", "la paleta de colores ha cambiado, ya que antes era pálida y ahora se volverá otoñal".

Para tomar inspiración, el equipo de diseñadores viajó a Noruega durante esta estación para recrear algunos paisajes en el universo imaginado de Frozen.

Eso cambiará desde el ambiente de las escenas hasta el vestuario de las protagonistas y previsiblemente los disfraces de Elsa, Ana y el resto de personajes que comenzarán a invadir las navidades.

¿PERO DE QUÉ VA "FROZEN 2"?

A falta de dos meses para su estreno, Disney ha revelado que en esta ocasión Elsa tendrá que hacer frente a un sonido que escucha desde pequeña y que la introduce, junto a sus compañeros de aventuras, en un territorio desconocido dominado por una extraña fuerza.

También conoceremos mejor a los padres de las hermanas, veremos cómo eran de niñas y saldremos más veces al pueblo que habitan los ciudadanos del reino de Arendelle.

Javier Romualdo