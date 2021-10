Planas dice que velará por sus competencias en debate de ley bienestar animal

Cáceres, 1 oct (EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha dicho este viernes en Cáceres que a pesar de que no conoce el contenido del borrador del texto de la Ley de Bienestar Animal, en la que trabaja el Gobierno, cuando llegue al Consejo de Ministros “velará” por sus competencias en la materia.

El pasado 23 de septiembre, la Dirección General de Derechos de los Animales presentó a varias organizaciones este texto propuesta, que, entre otros aspectos, obliga a castrar las mascotas, lo que en el sector cinegético se considera un ataque.

“Mal puedo opinar sobre algo que no conocemos en su extremo como tal”, ha afirmado Planas a preguntas de los medios poco antes de participar en el III Congreso de Conservación, Caza y Cultura, organizado por la Federación Extremeña de Caza.

Así, ha explicado que no se ha iniciado el trámite con el anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros y que cuando se haga, expondrá su punto de vista y el del Ministerio de Agricultura.

“Sé que ha habido alguna presentación pública. Nosotros somos competentes en producción animal, ganadera y la caza, y velaré como ministro por mis puntos de vistas en esa materia, pero no me puedo pronunciar sobre un texto que no ha sido objeto de discusión en el seno del Gobierno”, ha recalcado.

Por otro lado, preguntado por la reivindicación de la agricultura y la ganadería para establecer precios justos en la producción, Planas ha reiterado que se están dando “pasos importantes” hacia una remuneración justa para agricultores y ganaderos.

Así, ha recordado que ayer mismo se reunió cuatro horas con las organizaciones agrarias y se está en la fase final de elaboración del plan nacional estratégico de la PAC.

Además, ha añadido que la aprobación del dictamen de modificación de la ley de Cadena Alimentaria el pasado miércoles en el Congreso es un paso “en el sentido correcto” para establecer precios dignos.

“Los precios los fija la oferta y la demanda pero hay cosas que tienen un valor superior al valor del mercado, intangibles y bienes públicos y también la producción de alimentos, una actividad muy digna, sacrificada y dura, que merece ser reconocida con precios justos y dignos que cubran como mínimo los costes de producción”, ha indicado el ministro, para quien el tema es un debate europeo.