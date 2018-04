La plataforma Starz apuesta por la diversidad con "Vida", de Tanya Saracho

La plataforma de pago Starz apuesta por la diversidad con el estreno de "Vida", una serie dramática sobre dos hermanas mexicano-estadounidenses del este de Los Ángeles (California) que vuelven a casa tras la inesperada muerte de su madre, un formato creado por la mexicana Tanya Saracho.

"Me siento a veces hasta culpable de que me hayan dado esta oportunidad", dijo Saracho a Efe. "La idea fue del propio canal. Yo apenas llevaba tres años trabajando en Hollywood. Esto no hubiera pasado si la ejecutiva que me contrató no fuera hispana", explicó.

Esta mujer nacida en Los Mochis (Sinaloa, México) se había hecho un nombre en la comunidad teatral de Chicago cuando un ejecutivo de la agencia de representación UTA se sentó con ella a comer y le ofreció mudarse a Los Ángeles para comenzar a escribir para televisión.

Así llegaron sus primeras oportunidades escribiendo para series de televisión como "Criadas y malvadas", "Looking" y "Cómo defender a un asesino". Entonces, llegó la gran sorpresa: Starz quería contar con ella para una serie sobre la que tuviera control creativo.

"Mi primera reacción fue llamar a mi representante y preguntar: '¿Esto es neta (verdad)?'", comentó Saracho entre risas, consciente de que apenas estaba dando sus primeros pasos en la industria.

"Sentía que me habían dado las llaves de este carro tan caro sin tener licencia", manifestó.

"Vida", de estreno el 6 de mayo, ganó recientemente el premio del público en el festival South by Southwest. Las protagonistas de la serie son Melissa Barrera ("Club de Cuervos") y Mishel Prada ("Fear of the Walking Dead"), que interpretan a dos hermanas muy distanciadas y con muy poco en común.

Todo cambiará para ellas al descubrir que su madre mantenía una relación sentimental con una mujer y ahora deben decidir qué hacer con el negocio que regentaba con su pareja.

"Empecé en series de sirvientas. Eso tiene que ver con los estereotipos y con cómo nos veían en Hollywood. Ahora, cinco años después, escribo sobre mujeres complejas, complicadas, incluso feas por dentro. No tiene que ser niñas buenas o del cartel de la droga", sostuvo.

"El punto de vista femenino está de moda y espero que no solo sea eso, sino que se convierta en un momento histórico", declaró.

Saracho recuerda que el número de series latinas en la televisión estadounidense se cuentan con los dedos de una mano. Del tirón habla de "Narcos", "La reina del sur", "One Day at a Time" y "Jane the Virgin".

"Me doy cuenta de la responsabilidad social que tengo hacia la comunidad. Siempre lo sentí así desde que hacía teatro. ¿A quién se le da esta oportunidad? Tenemos cuatro series de 520. No llega ni a un 1 por ciento y los latinos somos casi el 20 por ciento del país", valoró Saracho, quien ha apostado por un equipo de directoras latinas o afroamericanas para la serie.

Las mujeres también copan los principales puestos de responsabilidad en el resto de departamentos.

"Este show es de mujeres. No sé si traté de romper tabúes, pero sí de cambiar el enfoque. Las mujeres de esta historia están en su poder. Son independientes y se conocen sexualmente. Saben lo que quieren", señaló.

Saracho firmó en febrero un acuerdo de tres años con Starz para desarrollar varios proyectos, pero sabe que el suyo es un caso casi aislado y que la situación que viven los latinos en Hollywood es similar a la que vive el resto de la población latina en EEUU.

"No tenemos voz en este país. Estamos 30 años atrasados, igual que los asiáticos. No nos quieren aquí, no contamos aquí. Venimos arrastrando la inmigración de nuestros países. Esa es la diferencia respecto a los afroamericanos, cuya historia es muy estadounidense", afirmó.

"He marchado (acudido a manifestaciones) un chorro de veces este año. Gritamos, pero no nos escuchan. Somos invisibles en la historia de Hollywood", recalcó.

No obstante, siente muy cerca el calor y apoyo del resto de la comunidad latina en la industria.

"Ojalá esta serie funcione, sería bueno para todos nosotros. La comunidad ha estado esperando esta serie. Hay que dar 'chamba' (trabajo) a muchos otros latinos", concluyó.

Antonio Martín Guirado