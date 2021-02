El "poderío" de María José Llergo sana el Inverfest más arduo

Madrid, 5 feb (EFE).- Ha sido abrir la boca y convertirse en un clamor este Inverfest 2021 que, en los últimos compases de su edición más ardua, se ha arropado con la cálida garganta de María José Llergo, dueña de un influjo más allá de la moda a la que algunos achacan su tirón y de un ramillete de canciones de flamenco contemporáneo que está entre lo mejor de la cosecha del pasado año.

La de esta debutante cordobesa era una cita ineludible del ciclo musical madrileño, no tanto por ser la cara joven que da la réplica a Lola Flores en un reciente spot publicitario como por ese "Sanación" (2020) que ha recibido "oles" (finalista al Premio Ruido de la prensa al disco español de 2020) y que la covid-19 no ha puesto fácil disfrutar en directo desde su publicación.

La larga (pero ordenada y fluida) cola a las afueras del recinto daba cuenta de tal expectación, sin entradas en taquilla y el aforo reducido que permite la actual legislación, acomodados todos con al menos con un asiento de separación, sin consumo de bebidas ni alimentos, exorcizando el caos que algunos quisieron ver en redes sociales tras el reciente concierto aquí de El Drogas.

En la que será su última actuación en vivo hasta el verano, cuando está previsto que recale en festivales de música alternativa como el Bilbao BBK Live, la Llergo (Pozoblanco, 1994) ha pisado esta noche por primera vez el Teatro Circo Price de Madrid, a la extraña hora de las 7 de la tarde a causa del anticipado toque de queda de la pandemia.

Un primer foco sobre una mesa de mezclas ha dejado claro que esto no iba a ser un concierto de flamenco al uso. El segundo haz de luz ha estallado sobre ella, de rojo encarnado y con volantes, el cabello suelto, con ese rostro a lo Julio Romero de Torres que responde estos días en televisión a Lola Flores que sí, que a eso que ahora llaman "empowerment" ella siempre lo llamó "poderío".

"Estoy superemocionada de ver este teatro lleno con la que está cayendo. Somos conscientes de lo que cuesta pagar una entrada en este tiempo, así que gracias al público por salvarnos a nosotros y a la cultura", ha dicho al arrancar su actuación entre aplausos.

El incremento exponencial de su estimación pública se ha gestado en muy poco tiempo. Estudiante de jazz y flamenco, aprendió el cante de su abuelo mientras este trabajaba el campo y en 2018 lanzó por su cuenta y riesgo "Niña de las dunas", al que poco después se sumó "Me miras pero no me ves", dejando sentadas las bases de su estilo.

¿Las claves? Una voz hipnótica en primer plano, articulada sobre todo en la magia y la sensibilidad antes que en el salto vertical entre notas, como Silvia Pérez-Cruz o la Rosalía del disco "Los Ángeles", sin apenas acompañamientos más allá de una guitarra o una sencilla base electrónica y experimental que contemporaneiza el conjunto.

Recibió la llamada de Sony Music y el resto es historia, con la publicación hace justo un año de ese "Sanación" que no contiene palos propiamente dichos, pero sí dejes de soleá, seguiriya y bulerías.

"Yo no sabía que justo después iba a venir una pandemia, lo prometo", ha recordado con humor en esta velada, en la que ha deseado que el disco sirva al propósito que expresa su título, con letras como la que a ella la ayudó personalmente en un momento difícil: "Soy como el oro, cuanto más me desprecias, más valor tomo".

Llergo ha derrochado dulzura, empoderamiento y capacidad para "tocar temas sensibles sin panfletos y de emocionar", como destaca su oficina.

Es en esa línea de compromiso social en el que da cabida en su espectáculo a "dos palmeras mujeres" o a la "Canción de los soldados" del cantautor antifranquista Chicho Sánchez-Ferlosio, hijo del fundador de la Falange contra el que se rebeló para cantar: "Nos preparan a la lucha / En contra de los obreros / Mal rayo me parta a mí / Si ataco a mis compañeros".

Más de hora y media ha tenido para desgranar esta noche todo su arte, ya fuese recitando, susurrando o con un caudal lleno de memoria y quejío para abordar su disco al completo, temas recientes como "A través de ti" y versiones como el bolero "Las simples cosas" que popularizaron Chavela Vargas y Mercedes Sosa, acompañada de la guitarra de Josemi Carmona.

Difícil quedarse con un clímax en un "show" que ha erizado la piel cada pocos minutos, austero pero efectista hasta en su iluminación. Quizás valgan cualquiera de las dos nanas que ha interpretado, las "Nanas del Mediterráneo" que ha dedicado a los fallecidos en ese mar, o las "Nanas del caballo grande" de Camarón de la Isla, a las que ha devuelto su esplendor junto a otro icono de la renovación flamenca, el cantaor Israel Fernández.

Así ha llegado el último tramo, que no le ha ido a la zaga, con la dulzura de la reciente "La luz", el apoteósico "El péndulo", un "Me miras, pero no me ves" de nuevo junto a Fernández o la energía etérea de "A través de mí", antes del colofón con su reinterpretación del más famoso tema de La Faraona, "Pena, penita, pena".

"¡Poderío es lo que tienes tú!", le han gritado desde la grada en un clamor de aplausos final de varios minutos.

Se le acaban las noches a este Inverfest de programación íntegramente nacional por las restricciones a la movilidad derivadas de la pandemia y al que la borrasca Filomena, para más inri, le hurtó varias citas.

Hasta el 9 de febrero aún actuarán artistas como Asfalto, Xoel López o Carlos Núñez y después dará un brinco inédito en su historia y nombre para intentar recuperar en primavera las actuaciones de Depedro o Rocío Márquez, entre otros.

Por Javier Herrero