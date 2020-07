Pol Granch, de "Factor X" a su primer disco: "Tengo que calmarme"

Madrid, 19 jul (EFE).- Desde que era muy pequeño Pol Granch ya sabía que se quería dedicar en cuerpo y alma a la música. Sus ganas y su ambición por ella le llevaron a presentarse al programa musical "Factor X", del que salió vencedor. Ahora, dos años después y con "más madurez musical" presenta su primer disco: "Tengo que calmarme".

Tras presentar el pasado año su primer EP (de nombre homónimo, "Pol Granch") este año el artista hispanofrancés estrena este disco que le sirve para recordar que tiene que tener "los pies en el suelo", comenta el cantante a Efe en una entrevista.

Y aunque reconoce que le da un poco de miedo saber la opinión de la gente respecto al álbum, siente que "el disco está teniendo un recibimiento muy calentito" y que está recibiendo mucho apoyo.

Son muchos los artistas que se han dado a conocer tras su paso por un programa musical de televisión, sin embargo, no todos despiertan la magia y el interés que ha conseguido este joven con su voz tan personal y mirada melancólica y tan solo 22 años.

Granch, que hace apenas hace un par de años era un nombre desconocido, es hoy una de las apuestas jóvenes más convincentes del panorama musical de nuestro país.

Compone desde pequeño, canta y toca instrumentos como si llevara toda la vida metido en el mundo de la música. "Nunca he recibido clases, todo lo que sé es de manera autodidacta", cuenta.

Además, afirma que siempre ha tenido el apoyo de sus padres y familiares cuando les dijo que quería dedicarse a la música: "Tengo una familia muy musiquera, así que en ese sentido no hubo ningún problema. Me animaron a perseguir mi sueño sin dudarlo", aclara.

Su paso por la tercera edición de "Factor X", donde fue pupilo de Laura Pausini y demostró que tenía esa "esencia diferente", le hizo coronarse como ganador del concurso de talentos. Hoy, dos años después de ello, recuerda su paso por el programa como "una lección de aprendizaje para el futuro".

"Durante el tiempo que estuve allí aprendí muchas cosas que me han servido para desenvolverme en el mundo de la música ahora. También fue un buen escaparate para que la gente me conociera y mi billete a poder dedicarme profesionalmente a lo que amo. Así que estoy muy agradecido", confiesa.

A Granch, que se define como un "tío normal", que quiere vivir, aprenderlo todo y simplemente que el "resto del mundo" le entienda, le gusta romper -no solo con su música, si no también con su estilo- las normas de aquello que la sociedad considera "normal".

Algo que le ha valido tanto aplausos como críticas. La última ocasión, con la presentación de su canción "Chocolatito" (incluida en el disco), en cuyo vídeo aparece vestido con ropa de mujer, medias de rejillas y una pose que nada tiene que ver con los cánones de la heteronormatividad.

"Siempre he tapado mis sentimientos, los he omitido y me daba vergüenza de ello, pero ahora no. Me gusta mostrar esta parte transgresora en la que te puedes mover por donde quieras y sentirte libre. Me gusta romper y enseñar que unas medias no solo se las puede poner una chica o un chico; romper con las cosas y normalizarlo", explica.

En los últimos meses, como el resto del mundo, el cantante se ha enfrentado a un parón profesional por el coronavirus que ha aprovechado para seguir componiendo y trabajar en la pequeña gira que va a hacer este verano.

"Es un poco 'masoka' hacer esta gira dada la situación que estamos viviendo, pero aún así tengo muchas ganas de subirme a los escenarios y plasmar al público la energía de las canciones que he hecho", señala.

Silvia García Herráez