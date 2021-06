Polémica en Nueva Zelanda por proyecto de cine sobre ataque supremacista 2019

Sídney (Australia),11 jun (EFE).- Un proyecto cinematográfico que ensalza la actuación de la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ante el ataque supremacista de 2019, que mató a 51 personas, generó polémica este viernes en el país oceánico por su falta de sensibilidad.

Las críticas de supervivientes de la masacre y líderes musulmanes se produjeron al día siguiente de que la revista cinematográfica "The Hollywood Reporter" informara de que la película, con el título "They are us", será escrita y dirigida por el neozelandés Andrew Niccol.

La actriz australiana Rose Byrne interpretará a Ardern, ensalzada por sus mensajes de compasión y solidaridad y sus acciones para prohibir las armas tras el ataque.

"'They are Us' (título que proviene de la frase usada por Ardern tras los hechos) no se centra mucho en el ataque sino en la respuesta al ataque", dijo Niccol al medio estadounidense, al agregar que se trata de "cómo un acto sin precedentes de odio fue superado por una avalancha de amor y ayuda".

La película, de la que aún no se sabe cuándo empezará a rodarse, ha sido criticada en Nueva Zelanda por prematura debido al poco tiempo transcurrido desde 2019 y dejar a las víctimas y héroes musulmanes en un segundo plano.

El imán Gamal Fouda, quien fue una de las víctimas del ataque, subrayó que "es importante que la película refleje los hechos y lo que realmente pasó en lugar de dar mensajes confusos", según Radio New Zealand.

"Preferimos una película que se centre en las víctimas del ataque y sus familias", expresó por su parte la representante del Consejo de Mujeres Islámicas en Nueva Zelanda, Anjum Rahman.

Una de las críticas más duras fue la del escritor y activista Guled Mire, quien calificó al filme de "insensible" por considerar que alimenta la "mentalidad de salvador blanco" al centrarse en Ardern, según dijo la cadena TVNZ.

"El ataque del 15 de marzo fue un acto de supremacismo blanco. La masacre literalmente fue realizada en NUESTRO nombre, los neozelandeses blancos", dijo en Twitter @AdhdAngsty, una persona de la comunidad LGTBIQ+ de Nueva Zelanda con más de 21.000 seguidores.

Ardern generó la admiración mundial por su empatía al acudir con el velo islámico a reunirse con las víctimas del ataque del 15 de marzo de 2019 contra dos mezquitas de la ciudad de Christchurch, así como por promover la compasión y la empatía con las víctimas, en lugar de priorizar la venganza.

Tras este ataque perpetrado por el australiano Brenton Tarrant el 15 de marzo de 2019 con armas semiautomáticas y de estilo militar y que fue retransmitido parcialmente en las redes sociales, Ardern también emprendió una cruzada internacional contra los mensajes de odio y una reforma a la tenencia de armas.

Asimismo, la mandataria laborista, quien se distanció de la película, ordenó una investigación sobre esta tragedia, que le costó la cadena perpetua sin derecho a fianza a su autor.

"Si bien el reconocimiento a nuestra primera ministra por su respuesta es bien merecida, cuestionamos el momento y si la película es apropiada", opinó el portavoz de la Asociación Musulmana de Canterbury, Abdigani Ali.