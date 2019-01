La política, la música y el cine latino piden paso en Sundance

Documentales sobre política y música, talentos emergentes del cine latino y estrellas de Hollywood en busca de proyectos más arriesgados serán algunos de los protagonistas del festival de Sundance, que comienza mañana en Park City (Utah, EE.UU.).

Considerado como el evento de cine independiente más importante de Estados Unidos y como un trampolín para jóvenes directores de todo el mundo, Sundance proyectará hasta el próximo 3 de febrero 241 producciones, entre largometrajes y cortos, provenientes de 49 países.

La organización destacó que el 47 % de ellos fueron dirigidos o creados por una o más mujeres.

"La sociedad confía en los narradores. Las elecciones que hacen y los riesgos que toman definen nuestra experiencia colectiva", afirmó en un comunicado Robert Redford, fundador de Sundance.

"El festival de este año está lleno de narradores que ofrecen desafíos, preguntas y entretenimiento", añadió.

En el amplio programa de Sundance, escrutado al milímetro por los cinéfilos en busca de nuevas joyas, sobresale una incorporación de última hora anunciada hace dos semanas.

Se trata de "Leaving Neverland", un documental de Dan Reed sobre Michael Jackson y en el que dos personas detallan los presuntos abusos sexuales que sufrieron de niños a manos del "rey del pop".

Los melómanos tendrán también otros platos de interés como un documental sobre David Crosby ("David Crosby: Remember My Name"), otro que explora la famosa relación entre Leonard Cohen y Marianne Ihlen ("Marianne & Leonard: Words of Love"), y un tercero sobre el genio del jazz Miles Davis ("Miles Davis: Birth of the Cool").

La política también contará con su espacio en Sundance, ya que uno de los documentales más esperados es "Knock Down the House" sobre la popular congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez.

En el lado opuesto del tablero político, "The Brink" explora la figura de Steve Bannon, el ultraderechista que trabajó como estratega jefe en la Casa Blanca para el presidente estadounidense, Donald Trump.

Pero no todo será cine de no ficción, ya que en el apartado dramático de Sundance se podrá ver a numerosas estrellas probando suerte más allá de Hollywood.

Olivia Colman ("Them That Follow"); Naomi Watts y Octavia Spencer ("Luce"); Rashida Jones ("The Sound of Silence") o Shia LaBeouf ("Honey Boy") serán algunos de los atractivos de la competición por la mejor película dramática estadounidense.

Al margen de los premios, la concentración de grandes figuras aumenta con las cintas que acudirán a las frías calles de Park City para celebrar su estreno mundial.

Es el caso de "After The Wedding", con Julianne Moore y Michelle Williams; "Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile", protagonizada por Zac Efron, Lily Collins y John Malkovich; o "I Am Mother", encabezada por Rose Byrne y Hilary Swank.

La lista no acaba aquí, ya que Jake Gyllenhaal estrenará en Sundance "Velvet Buzzsaw", Viola Davis presentará "Troop Zero", Lupita Nyong'o participará con "Little Monsters", Keira Knightley liderará la comitiva de "Official Secrets", Emma Thompson será una presentadora televisiva en "Late Night", y Adam Driver se dejará acompañar por Annette Bening y Jon Hamm en "The Report".

El cine latino también intentará hacerse notar en diferentes secciones del festival.

Así, el brasileño Gabriel Mascaro con "Divine Love", el cineasta de nacionalidad brasileña, ecuatoriana y colombiana Alejandro Landes con "Monos", la uruguaya Lucía Garibaldi con "Los tiburones", y el mexicano Hari Sama con "Esto no es Berlín" figuran en la competición al mejor filme extranjero en Sundance.

En la lucha por la distinción al mejor documental no estadounidense aparecen la brasileña "The Edge of Democracy", de Petra Costa; y la colombiana "Lapü", de Juan Pablo Polanco y César Alejandro Jaimes.

Por último, en la sección Next del festival se presentará "Paradise Hills", la esperada ópera prima de la española Alice Waddington que cuenta con un notable elenco formado por Emma Roberts, Eiza González y Milla Jovovich.