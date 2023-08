El diplomático de mayor trayectoria en la Unesco denuncia el absentismo de Rodríguez Uribes: “Ni está ni se le espera”

El pasado 31 de julio Iñigo Ramírez de Haro cumplió sus cinco años máximos en la Delegación Permanente de España ante la Unesco y cesó de su cargo como delegado permanente adjunto. Antes de marcharse envió un amplio escrito a su sustituta, María Palacios Palacios. En dicho informe de puesto y obligatorio, al que ha tenido acceso elDiario.es, el dramaturgo y marqués de Cazaza en África muestra su vena literaria para denunciar el absentismo laboral de su superior en París, el exministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes. “Habrás oído que hay un Embajador-Delegado Permanente nombrado en la Unesco desde el 1 de diciembre de 2021, un tal Rodríguez Uribes. No te molestes en buscarlo porque no lo encontrarás: ni está ni se le espera. En estos cerca de dos años se pueden contar con los dedos de las manos las veces que se le ha visto por la Delegación, un ratito. En la Unesco, simplemente no lo conocen”, le informa sin rodeos al inicio del correo electrónico interno, del que es conocedor el Ministerio de Asuntos Exteriores al completo. Ramírez de Haro envió el correo a Palacios, con copia a todos los diplomáticos y embajadores. Un mes después del cese, la web de la delegación de España en la Unesco, del Ministerio de Exteriores, sigue sin actualizarse.

Íñigo Ramírez de Haro: “Esperanza Aguirre entró en un grupo social que la despreciaba”

Más

Rodríguez Uribes, que en 2013 escribió una interesante columna de opinión en este periódico sobre “tomarse en serio la responsabilidad política”, fue nombrado por el Gobierno para su nuevo destino en París tres meses después de que el presidente, Pedro Sánchez, lo sustituyera en julio de 2021 por Miquel Iceta, actual ministro de Cultura. Uribes, valenciano de 54 años, llegó a la cartera, en sustitución de José Guirao, un año y medio antes de ser cesado. A la Unesco Uribes llegó desplazando a Andrés Perelló, el responsable hace dos años de que Madrid, con el Paseo del Prado y el Retiro, lograra acceder a la preciada Lista Mundial de Patrimonio de la Humanidad.

Ahora su número dos en la Unesco indica que Uribes no pasa por su despacho, pero que “goza de todas las prebendas del puesto”, desde gastos de representación, un apartamento de más de 400 metros cuadrados en la venida Marceau, un cocinero, un mayordomo, un señor de la limpieza y chófer, “para un uso mayoritariamente privado”. “Por supuesto, lo pagamos todos los españoles con nuestros impuestos, que, curiosamente, siempre nos los suben”, añade Ramírez de Haro, hermano de Fernando, actual conde de Bornos, marido de Esperanza Aguirre. Este periódico ha contado el proceloso litigio entre hermanos por un retrato de Goya, cuya compra de Villar Mir salvó a la familia Aguirre de la ruina.

Prejubilación a la fuerza

Íñigo Ramírez de Haro estudió ingeniería aeronáutica y en 2014 estrenó en el Círculo de Bellas Artes la obra teatral Me cago en dios, cuyos efectos todavía arrastra el diplomático de carrera. Ramírez de Haro cree que aquella pieza ―amenazada de bomba― le ha impedido ser nombrado Embajador de España. El Ministerio de Asuntos Exteriores le ofreció el pasado mes de mayo seguir en la Unesco hasta finales de 2023, para cerrar el Consejo Ejecutivo de octubre y la Conferencia General de noviembre. Sin embargo, no le ofrecieron una jefatura de misión, algo habitual en los diplomáticos de su generación. Así que tomó la decisión de prejubilarse este 25 de agosto.

En el informe interno, Ramírez de Haro explica a Palacios que la situación es de “claro perjuicio para los intereses nacionales”. El cargo saliente aclara que esta situación se vive desde hace un año y medio y es sabido por todos: “Tanto el presidente Sánchez como el ministro Albares y otras ”autoridades“, la conoce, ampara y protege. Otros países de la Unión Europea no nombran embajadores políticos. En el caso de Rodríguez Uribes, además, no habla ningún idioma, lo que para un puesto multilateral donde las lenguas de trabajo son el inglés y francés, le incapacita para su labor diaria en la Unesco”. Ramírez de Haro, con su fina ironía, también reconoce que “en lo personal, el embajador Rodríguez Uribes es hombre afable, con el que puedes muy bien hablar de, por ejemplo, Rousseau”.

También hay alusiones al ministro Albares, al que acusa de haber “deteriorado” el modelo, por culpa de unos “indicios de arrogancia y malos humores” que no se veían desde tiempos de su “némesis”: José Manuel García-Margallo (PP). Así que advierte a María Palacios que no espere gran cosa por el lado del Ministerio: “Al principio, lógicamente, harás lo que hemos hecho todos: pedir instrucciones. Poco a poco te irás desencantando porque serán muy pocas las ocasiones en que recibas alguna respuesta, y siempre bajo el mismo modelo: ”¿Qué van a hacer nuestros aliados europeos: Francia, Alemania, Italia?“ Harás la gestión preguntando al delegado permanente o al delegado permanente adjunto de esos países e informarás de vuelta a Madrid, para recibir la nueva instrucción ya definitiva: ”Únete al consenso“.

Una situación “desoladora”

Íñigo Ramírez de Haro reconoce que rompe con el silencio porque con su marcha no tiene miedo a las represalias. Y le reconoce una conversación con Margallo en Nueva York, en 2015, cuando le dijo: “Nunca te nombraré embajador por las cosas que has escrito sobre la Iglesia”. A este comentario, Ramírez de Haro lo tilda de “preconstitucional”. “Me echó en cinco minutos de Belgrado. Ello me hizo aprender a callar dado que no tengo vocación de mártir y necesito el sueldo. Desde entonces he sabido que no puedes expresarte libremente y hasta hoy he pagado el precio con todos los ministros”, añade en el informe. A favor se muestra de los trabajadores de la Delegación, a los que califica de equipo “agradable, siempre de buen humor, sin rencillas ni rivalidades, inteligente y eficiente” y con el sueldo congelado desde hace 15 años.

El diplomático español con más experiencia en la Unesco concluye su informe como empezó: la “inexistencia de un Embajador que trabaje” resulta “desoladora para España”, porque según su experiencia nuestro país “está especialmente bien situado para tener una influencia geopolítica mundial muy superior a nuestro poder real”. Y esto sucede en un momento especialmente complicado, con la vuelta de los EEUU y el enfrentamiento abierto entre el bloque encabezado por China y Rusia y el resto. Habrá que ver cómo afecta esta situación a los intereses de España en la celebración del 45 Comité de Patrimonio Mundial, en la ciudad Riad (Arabia Saudita), del 10 al 25 de septiembre. Entonces sabremos si la delegación española ha defendido la candidatura de Menorca Talayótica como para que forme parte de la Lista de Patrimonio Mundial.