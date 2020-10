Popplewell, actriz de "Love Actually", declara el filme de "cursi y sexista"

Londres, 20 oct (EFE). - "Love Actually", considerada como la película navideña por excelencia de estos últimos años, es declarada por una de sus actrices, la británica Lulu Popplewell, como "Hate Actually", al verla como "cursi y sexista", según declaró en el podcast Almost Famous (Casi Famosos).

Popplewell interpretó con 12 años a la hija de la conocida actriz británica Emma Thompon, Daisy, en el filme de 2003, cuya dirección estuvo a cargo de Richard Curits, guionista británico y famoso por películas como "Notting Hill" o "Cuatro bodas y un funeral" ("Four Weddings and a Funeral").

La actriz, quién ahora se dedica al mundo de la comedia, ha declarado literalmente que "la película es una mierda, creo que ha envejecido mal", la considera sexista, "de hecho, odio la película por cómo se interpreta a la mujer, como objetos pasivos", aclaró Popplewell en el podcast británico.

Además, la actriz ha resaltado que le impresionó trabajar con estrellas del cine siendo pequeña al recordar que "Richard me presentó a Hugh Grant porque íbamos a coincidir hablando en una escena, y él dijo: ¿En serio tengo que trabajar con ella? Odio los niños".

Popplewell recomendó que "no es bueno volver a verla" por considerarla "sexista", pero también confesó que "Curtis escribió la película en el contexto social de la época".