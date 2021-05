Portugal, país invitado en la 44 edición del Festival de Almagro

Madrid, 11 may (EFE).- El Patronato de la Fundación del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro (Ciudad Real) ha elegido a Portugal como el país invitado en la 44ª edición que se celebrará del 1 al 25 de julio, que recupera su carácter internacional y días de exhibición.

La elección del país vecino está basada en su aportación patrimonial y su importancia durante los siglos XVI y XVII en todos los aspectos, pero con especial atención a la cultura literaria y teatral.

Durante el Festival se mostrará la escritura en dos direcciones: desde Portugal con sus poetas y desde España con la visión y conocimiento de los versos portugueses en su momento de creación, todo ello parte indispensable del Siglo de Oro, ha explicado la organización en una nota.

Una época en la que las compañías iban y venían dado que regía la misma Corona en los dos países y había una unidad teatral y una unidad de pensamiento.

A ello se suma el talento de los creadores portugueses actuales y sus visiones múltiples y variopintas sobre el Siglo de Oro, una forma de enriquecer la pluralidad de miradas sobre aquella época.

Portugal sigue la estela de los países que han sido invitados en ediciones anteriores el Festival: Colombia en 2018 y México en 2019. "La mirada sobre el patrimonio común hispano luso será sin duda un hito en esta nueva edición del Festival", añaden.

La programación completa de la 44 edición del Festival de Almagro se presentará el próximo 25 de mayo en un acto que tendrá lugar en la residencia de la Embajada de España en Lisboa, Portugal.

Este año, y tras realizar una versión especial en 2020 debido a la pandemia, recupera días de exhibición, su carácter internacional y acogerá actividades en los siguientes espacios: Corral de Comedias, Teatro Adolfo Marsillach, AUREA, Teatro Municipal, Palacio de los Oviedo, Fúcares, Iglesia de San Blas y Palacio de Valdeparaiso.

Los certámenes Barroco Infantil y Almagro Off se realizarán en formato ‘on line’ y no se llevarán a cabo actividades donde no haya un control de aforo, como la Plaza Mayor o las ermitas, debido a razones sanitarias.