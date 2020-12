"Porvenir", la docuficción que pone sobre la mesa la crisis del cambio climático

Madrid, 2 dic (EFE).- "Lo dice la ONU, esta década es decisiva para frenar el calentamiento global, es la última oportunidad". Así comienza "Porvenir", la docuficción de Movistar + que analiza las causas y consecuencias del cambio climático y el calentamiento global en España y que se estrena este domingo.

"Es una serie basada en futuros reales, pero planteados desde una perspectiva distinta, sin tremendismo. El cambio climático es el mayor reto al que se enfrentará la humanidad en las próximas décadas, por ello estamos en un tiempo decisivo para cambiar el rumbo de las cosas", ha explicado este miércoles el periodista Iñaki Gabilondo en la presentación de la serie.

Utilizando el punto de vista de la docuficción y Gabilondo como hilo conductor, "Porvenir" combina dos mundos. Uno de ellos es documental, con un recorrido por diferentes lugares de España donde el cambio climático y la mano del hombre están realizando daños irreparables, como Doñana, Pirineos, Almería o la Sierra de Gata.

Para darle peso a esta parte, se ha contado con la presencia de tres científicos españoles "eminentes": Los biólogos Fernando Valladares y María José Sanz y el ecólogo Pedro Jordano. Los tres coinciden en que este "problema hay que atajarlo de inmediato porque nos afecta a todos", y agradecen a Movistar la oportunidad que les han brindado de poder participar en un "formato novedoso y divulgativo".

"No es frecuente que los científicos participen en este tipo de cosas. Hablamos de cambio climático, conservación de la naturaleza, por lo que es urgente que trasmitamos que necesitamos soluciones rápidas para poder preservar la naturaleza", según Jordano.

Gabilondo transporta al espectador a un mundo de ficción con un reparto formado por Roberto Álamo, Marian Álvarez, Víctor Clavijo y Stephanie Gil, que dan vida a tres hermanos y la hija de uno de ellos, quienes se reencuentran en la casa de un familiar tras la muerte de su madre para poder aclarar la herencia.

Entonces estalla un estado de alarma y se ven confinados en esa casa, por lo que iniciarán un viaje sentimental, geográfico y temporal hacia un momento muy especial de sus vidas. Si no actúan correctamente, las consecuencias serán irreversibles. Lo mismo que le sucede a nuestro planeta.

"Es un acierto que la serie ponga en el punto de mira el cambio climático. Es un problema que nos parece súper lejano y que parece que no nos va afectar, pero no es así. Por lo que la manera de acercamiento con la que cuenta la serie hará que no solo el espectador se sienta identificado con algún personaje si no que también le cree conciencia sobre lo que está pasando", ha explicado Álvarez.

Además, la actriz ha compartido una anécdota que le pasó cuando una mañana fue a correr a una playa de Murcia: "Empecé a correr, pero al final acabé recogiendo los plásticos que veía tirados. Si después de ver la serie todo el mundo hiciera algo así, eso es que les hemos cambiado. Y yo como actriz y persona me siento útil y feliz de haber formado parte de ello".

"Porvenir" es una producción de Movistar+ y La Caña Brothers, y cuenta con tres episodios llamados "Tierra", "Mar" y "Aire", cada uno de ellos pertenece a un personaje en concreto y mostrará su punto de vista en la historia.

"Lo que representan esos personajes es lo que hacemos nosotros con la madre tierra. Son tres perfiles totalmente diferentes, con una incomunicación debido a que cada uno tiene sus propios intereses y no es capaz de escuchar al otro. Cada capítulo está contado desde la visión de uno de los protagonistas", ha explicado Alfonso Cortés-Cavanillas, director de la serie.

El personaje de Stephanie Gil, la más joven de los tres, se identifica con "el futuro". "Hay una generación, la de Stephanie que tiene súper metido en la cabeza y concienciado de lo que representa el cambio climático para ellos. Te regañan si no reciclas bien", ha precisado el director.

Bajo el lema "No es lo que va a pasar, es lo que nos va a pasar", "Porvenir" ejemplifica la importancia del cambio climático y cómo está ya afectando y va a afectar aún más al ser humano. Por eso es necesario un" trabajo de concienciación" que ponga encima de la mesa que "esta tarea requiere de la colaboración de todos".