Posteguillo iniciará en abril una saga sobre Julio César en Ediciones B

Madrid, 19 nov (EFE).- El escritor Santiago Posteguillo sacará el próximo 5 de abril su nueva novela "Roma soy yo", primera entrega de una serie de libros sobre la vida de Julio César en Ediciones B, la editorial a la que regresa tras haber publicado con Planeta.

Según ha indicado la editorial este viernes en un comunicado, "se trata del proyecto literario más ambicioso de Santiago Posteguillo, indiscutiblemente el autor más importante de novela histórica en lengua española, con 4.000.000 de ejemplares vendidos".

Centrada en la juventud del personaje de Julio César, "Roma soy yo" parte de un episodio muy poco conocido: el momento en el que se da a conocer al pueblo romano como abogado en un juicio de enorme trascendencia política contra el poderoso y corrupto senador Dolabela.

La novela también cuenta su infancia y sus años de formación, así como su primera victoria militar, años en los que se va dibujando la figura de un extraordinario estratega y surge el gran personaje histórico: el primer César.

La novela se publicará simultáneamente en todos los territorios de habla hispana y se lanzará también en formato electrónico y en audiolibro.

"Sé que muchos me preguntarán por qué no he escrito antes sobre Julio César. La respuesta es sencilla: tal y como yo entiendo la narrativa histórica, un neófito, un no experto en la materia, no puede levantarse un día y escribir sobre este personaje como si estuviera escribiendo cualquier otra novela. Julio César, simplemente, no funciona así", explica Posteguillo en el comunicado: "su vida, su leyenda, su mito es demasiado grande para atreverse a escribirlo sin sentirse uno antes adecuadamente equipado".

Y agrega que sólo después de Escipión, Trajano y Julia, de dos trilogías y una bilogía, sólo después de más de 7.000 páginas escritas sobre la antigua Roma, se ha sentido "con la capacidad suficiente para acometer" el proyecto que está seguro que será su "mayor desafío literario.»

Porque "Roma soy yo" es el punto de partida de una serie y en los siguientes libros, el autor abordará episodios clave en la vida de Julio César, desde la Guerra de las Galias hasta su historia de amor con Cleopatra.