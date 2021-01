Pou: "Los teatros y los cines se han convertido en farmacias de guardia"

Málaga, 7 ene (EFE).- El actor Josep María Pou ha asegurado este jueves que, en la actual situación con la pandemia de coronavirus, los teatros y los cines se han convertido "en farmacias de guardia", porque son "locales a los que la gente acude en busca de remedio".

Pou, que presenta la obra "Viejo amigo Cicerón" en el Teatro del Soho de Málaga desde este viernes hasta el domingo, ha resaltado en rueda de prensa que el público acude a teatros y cines "a encontrarse con otra gente" y a "compartir" una experiencia, y que la distancia que se debe guardar "no impide la comunicación".

"Eso es un consuelo y una medicina", ha señalado el actor, que considera que los espectadores "encuentran una píldora para poder sobrellevar los próximos días y semanas".

Desde el escenario también se percibe la "actitud del público", que "sabe que está viviendo un hecho extraordinario", acude "con una sensibilidad distinta a disfrutar del espectáculo" y, al final de la función, ofrece unos aplausos que ahora son "especiales".

Pou califica "Viejo amigo Cicerón" como un "trampantojo teatral" en el que miran "al espejo del pasado" a través de esa figura histórica para hablar "de la situación política y de la clase política del país", de forma que el espectador siente en cada función "que la obra está escrita para ese día".

Por ello, aunque no hay alusiones directas a hechos como los ocurridos este miércoles en el Capitolio de EEUU, "una brutal agresión a la democracia que no se pensaba que pudiera suceder", Pou está seguro de que el público, cuando en la obra se hable "de la defensa de la democracia, no podrá evitar pensar en esas imágenes".

"Cada representación la lee el público de una manera determinada", asegura el actor, que ha resaltado que la obra se estrenó en Barcelona "el día siguiente de la sentencia del 'procés'" y al público "le parecía escrita en aquel momento".

Fueron unas dos primeras semanas de representaciones "con el teatro abarrotado y las calles llenas de fuego en Barcelona", según Pou, que considera el teatro "un hecho vivo absolutamente diferente al día anterior, en el que el público hace una reflexión propia de cada momento".

En los mismos términos se ha pronunciado el director de la obra, Mario Gas, quien en videoconferencia se ha declarado "poco amigo de los guiños" a la actualidad y ha precisado que se hace "un acercamiento a Cicerón no historicista, sino para ver qué hay de actual en él".

"Queríamos apartarnos de la coyuntura, porque el teatro tiene que trascender lo coyuntural", ha subrayado Gas, que cree que Cicerón era "un hombre contradictorio, inteligente, sensible y tímido" y que en la obra se tratan "temas eternos pero concretos".

Para el director teatral, el objetivo es "profundizar en las cosas generales que permiten que ocurran las coyunturas que alteran la vida cotidiana", y en este caso Cicerón es "el epicentro y la excusa para hablar de nosotros mismos", con la intención que debe perseguir el teatro, como decía Brecht, de "instruir deleitando".