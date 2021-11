Un Premio Jaume I pide "más sesera" al usar fondos contra el cambio climático

Valencia, 17 nov (EFE).- El Premio Rei Jaume I 2021 a la Protección del Medio Ambiente, Fernando Valladares, considera que para luchar contra el cambio climático "no hay del todo" voluntad política en España, y afirma: "No se trata de poner más dinero, sino de usarlo con mucha más sesera" al aplicar las medidas.

Valladares, uno de los seis galardonados con los premios que este viernes entregará el rey Felipe VI en Valencia, ha destacado en rueda de prensa que debe haber una unidad de actuación porque en España "no funcionamos bien en grupos multidisciplinares, los ministerios no se hablan entre sí".

Aunque considera que hay "bastante conciencia social", e incluso España "sale tremendamente bien posicionada en cuanto a preocupación por el cambio climático", considera que se trata de un "problema de enfoque", de que haya un "maridaje entre la ciencia y el activismo".

"El activismo empuja y la ciencia orienta, y nos falta un poco de orientación", asegura el investigador, que añade que una de las cosas "mas decepcionantes" de la reciente Cumbre del Clima en Glasgow (COP26) "es no decir cómo" hacer las cosas.

Valladares ha sido premiado por sus contribuciones para comprender las interacciones de las plantas de los bosques entre sí y cómo se ven afectadas estas interacciones por factores como la humedad, las concentraciones de carbono y otros parámetros que se ven modificados debido al cambio climático.

Ha advertido de que "decenas de millones de personas, varias veces los que han muerto por la covid, fallecen todos los años por el cambio climático", que según afirma "ya está aquí", y considera que se deberían tomar "medidas concretas para detener esa sangría en nuestra propia especie".

Según ha indicado, en los últimos treinta o cuarenta años "hemos constatado que el ser humano ha hecho muy poco por corregir lo que en la cumbre de Río de 1992 se puso de manifiesto: que no éramos sostenibles".

"Ahora mismo, la COP26 ha confirmado que no solo no somos sostenibles, sino que estamos haciendo muy poco para corregirlo", ha indicado para añadir la importancia de la interacción entre los distintos factores de cambio global para tener una visión cuantitativa y poder modificar los mecanismos de respuesta.

Los factores de cambio global, ha explicado, incorporan aspectos como el cambio climático, las especies exóticas invasoras, la contaminación o la sobreexplotación de recursos como el agua, que "ocurren a la vez".

A su juicio, la COP26 "ha desilusionado porque la ambición no ha sido toda la esperada. Sigue estando el mantra de no superar ese grado y medio de temperatura que se acordó en París hace casi seis años, pero no se acaba de aclarar bien cómo, me parece mucho más importante que nos digan el cómo".

La Cumbre climática se ha quedado "corta" y ha dado "demasiadas tareas" a los países "para que improvisen, para que hagan lo que puedan, y algunos países tienen más voluntad que otros", y considera que debe haber un "consenso" e implementar "agendas ambiciosas" en los distintos Estados.

También afirma que en los paneles decisorios hay "muy poca representación de la ciencia social, y eso es un error. Tenemos tecnología y modelos predictivos, no vamos a cambiar si no hay psicólogos, sociólogos, antropólogos, humanistas o economistas".

En su opinión, tenemos una idea "muy simplificada de las funciones del ecosistema -pensamos que solo tiene pajaritos y plantas o solo carbono o cosas verdes-, pero la intensa red de interacciones entre todos los organismos, desde los pequeños a los grandes, genera un patrón que la ciencia tampoco comprende completamente".

Durante la "era Trump", lamenta, los científicos europeos "fuimos desafiados por nuestros colegas americanos para que saliéramos del confort de nuestros laboratorios" ante la "evidente amenaza negacionista" y el "embargo sobre información del cambio climático" que hizo entonces la Administración estadounidense.