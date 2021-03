Premios Yago: De un sótano de Malasaña a una terraza de Génova en siete años

Madrid, 19 mar (EFE).- Hace siete años, un desconocido y aún universitario Santiago Alverú puso en marcha los premios más "indie" del cine español: los Yago (un palíndromo silábico de Goya), que compensaban de manera inocente y divertida los "olvidos" de los premios "oficiales".

Con 200 euros que le prestó su abuela María Ignacia, los canapés que trajo su padre desde Oviedo y la buena voluntad sus primeros invitados, como Fernando Esteso, "entregador", con Andrés Pajares, del primer premio de honor de los Yago, Mariano Ozores, que aceptó dormir en un hostal de Gran Vía, la primera gala de los Yago se celebró en un sótano de Malasaña, el bar Picnic.

Premonitorio Alverú entonces, con apenas 21 años, ya quería ampliar sus Yago "a las amas de casa, a los desempleados, a los médicos, a los profesores, a todos aquellos a los que en nuestro día a día también olvidamos, y que también merecen todos los premios del mundo", según dijo en aquella primera gala en agosto de 2015.

Pero este año, que ya alcanzan su séptima edición, los Yago se entregarán en una terraza de la calle Génova, en las instalaciones privilegiadas del Club Financiero, gracias al reconocimiento de los premiados y al respaldo de una marca de ginebra, Hendrix, que ha fusionado su modo de entender la vida con estos premios "underground" reivindicados desde el "underground".

La frase es del propio Alverú, que habla con Efe de esta edición con unos nombres propios que llenan, por sí solos, cualquier programa de cine o revista del corazón. Empezando por Ana Obregón, "premia" 2021, que es "súper icónica, que triunfó en un momento en el no se reverenciaban las personalidades como ahora y ser tú mismo no estaba bien visto: ella es un premio muy Yago", dice Alverú.

Y su gala es muy única, muy diferente, tanto, apunta Alverú, que nunca podría ser un programa de televisión, como son los Goya o los Feroz: "Sería como retransmitir un botellón", compara. Y también distintos porque "no hay ningún otro premio inspirado en lo que no han hecho otros premios".

De ahí sus categorías mirando a los Goya: "no nominado", "nominado no ganador", "no reconocido" y "olvidado histórico-Yago de honor", solo tiene algún parangón en los Ig Novel, que premian experimentos "que no han servido para nada, pero que molan mucho", explica Alverú.

Eso sí, opuestos al Razzie, que vota lo peor, que "es una cosa llena de veneno", mientras los Yago "no van en contra de nadie".

Santiago Alverú fue uno de esos nominados olvidados, ya que se quedó con las ganas del Goya para su primera vez como protagonista de una película, "Selfie", de Víctor García León; ahora se le puede seguir en publicaciones como Cinemanía, o en el programa Zapeando, de La Sexta.

Con un tesón (y unos contactos) envidiables, Alverú ha conseguido lo más difícil para unos premios desconocidos: que los famosos los acepten. Al principio, señala, los famosos "no confiaban" y declinaban recogerlos; pero a base de "ser honestos y de ir con la verdad y con mucho cariño por delante", los premiados fueron llegando.

Nombres como Marian Álvarez, una no nominada con un inmenso trabajo en "Morir", lo explicó muy sencillamente al recoger su Yago: "Llevo una racha de mierda, y esto lo cambia".

"Nos olvidamos de que las carreras de premios que ha creado la industria a nivel individual son súper exigentes y en la gente acaban creando unas expectativas de si mismos muy agresivas; entonces -comenta Alverú-, llegas a un lugar donde se te quiere, no se te nomina, no se te obliga a ir con traje, puedes decir lo que quieras, porque te queremos tal y como eres, y eso es liberador".

La lista de nombres es impresionante: Javier Gurruchaga, Bárbara Rey, Imanol Arias, Ángela Molina, Mariano Ozores, Eva Leiva y Yolanda Serrano, Leticia Dolera, José Luis Garci, Paco León, Pablo Berger, Borja Cobeaga, Hombres G...

Visto lo visto, Alverú no tiene metas pequeñas: "Los Yago tienen que aspirar a cambiar la industria, que la Academia de Cine trabaje con nosotros, tener un comité dentro donde podamos explicarles qué es lo que queremos mejorar", suelta, aunque al instante reconoce entre risas que ni siquiera les ha hecho la propuesta.

Alverú sabe que lo más difícil de un proyecto como el suyo es que se mantenga en el tiempo, pero los Yago, dice, "han encontrado su hueco".

Los jurados que eligen estos premios son periodistas acreditados de medios de comunicación, tradicionales y "online", entre los que se encuentra Efe.

Alicia G. Arribas