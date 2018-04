El presidente de la SGAE: El Ministerio de Cultura no está haciendo sus deberes

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte "no está haciendo sus deberes" y su "preocupación" por "la transparencia" en la SGAE "parece que solo es para controlar a los autores", un celo" que, lamenta su presidente, José Miguel Fernández Sastrón, no se extiende a otros ámbitos del sector cultural.

"Nos preocupa que ese celo no se extienda a otros ámbitos del sector cultural. Me gustaría que el ministerio se centrara en qué ocurre con las grandes plataformas, con las grandes discográficas, a quién se pagan esos contratos confidenciales donde el autor no sabe que está ganando el que comercia con su propio trabajo", asegura en una entrevista con EFE Fernández Sastrón (Madrid, 1959).

Los 8 años de espera para que se celebre el juicio por el caso Saga, con Teddy Bautista como principal procesado; el cese en su junta directiva de los representantes de tres editoriales; la llamada "rueda de las televisiones"; los requerimientos perentorios de Cultura de documentación o la retirada del Consejo de la Confederación Internacional de Autores y Compositores (CISAC) son algunos de los asuntos que ha tenido que enfrentar la SGAE en los últimos tiempos.

Según Fernández Sastrón el ministerio se está cuestionando qué ha ocurrido con la expulsión de los editores "y le preocupa qué ha ocurrido con las multinacionales... pues qué menos que escucharnos a nosotros", reclama.

El presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) hace referencia a las "dos semanas de espera" que llevan para explicarle a Cultura los motivos del cese de su junta directiva de Juan Ignacio Alonso, de EMI Songs España; Santiago Menéndez Pidal, de Warner Bross, y Rafael Aguilar, de Peer Music Española, en cumplimiento de una sentencia emitida por un juzgado de Madrid.

El máximo responsable de la entidad de gestión desde 2016 ha anunciado que en la junta del próximo día 19 propondrá convocatoria de elecciones anticipadas ante la situación creada por la salida de las tres editoriales.

"Le llevaríamos -a Cultura- la sentencia encantados para que se la lean, aunque por otra parte la tiene ya desde hace mucho tiempo", ha dicho y ha mostrado su preocupación por la "gestión selectiva" a la que parece abocar la "preocupación" del ministerio de Méndez de Vigo.

"Es decir -aclara-, nos quieren llevar a ser pequeñas agencias con ánimo de lucro que convierten los derechos de su autor en un negocio. En nombre de la modernidad nos llevan al siglo XIX, nos llevan a la situación en la que nació la gestión colectiva precisamente para proteger al autor de eso", ha matizado.

Aunque sus críticas hacia el ministerio van más allá ya que en los últimos meses se están enfrentando a "más requerimientos": "Nos han pedido hasta los borradores de las actas y cualquier persona que sepa lo que es un acta sabe que es algo verdaderamente insólito", ha recordado.

También lamenta Fernández Sastrón "los 8 años" de instrucción del caso Saga, iniciada el 1 de julio de 2011.

"Es un tiempo muy largo en el cual SGAE ha estado bajo la lupa de la sospecha. Se habla de un perjuicio presunto de 47 millones de euros. Somos los primeros interesados en que nos digan qué pasó o que no pasó", ha añadido sobre este proceso judicial que, según sus palabras, provocó una "morosidad enorme" de los socios.

"Fue una situación de descalificación y sospecha de toda la opinión pública. Es la frase famosa del 'al suelo que vienen los nuestros'", ha agregado.

Aun así ha aclarado que todos los socios de la entidad "pueden estar tranquilos" respecto a la SGAE, aunque "no" respecto a la "situación general de la Cultura en España y en el mundo".

"Vamos hacia un mundo donde parece ser que se pretende una cultura uniformada. Lo que está en cuestión ya no es el derecho de autor, sino la propia diversidad. Si se coge la lista de lo que se radia aquí, el 90 % son de multinacionales, pero es que de ese 90 % otro noventa por cien es música internacional", ha alertado.

"Aquí -ha manifestado- no se protege ni la música, ni el cine, ni el teatro, ni la danza. Tenemos un potencial enorme y creo que si el problema de la cultura española es controlar a la SGAE quiere decir que tenemos un ministerio de Cultura que no está haciendo sus deberes de verdad, porque su deber es proteger la cultura española, no ponerle palos en las ruedas".

A juicio de Fernández Sastrón "no existe ningún riesgo" de que la SGAE sea expulsada de la CISAC, que en marzo pidió que se retirara de su Consejo tras las quejas de la Confederación Internacional de Editores de Música (IMCP) por las dudas sobre su "conducta y gestión" en el llamado caso de "la rueda" de las televisiones.

"Es simplemente una denuncia basada en la expulsión de estos tres editores musicales (EMI, Warner y Peer)", ha concluido al tiempo que ha pedido que la ICMP "dé explicaciones" de "por qué ha faltado a la verdad de esta manera".