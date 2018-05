El jurado presidido por Cate Blanchett anuncia hoy el palmarés de Cannes

El jurado de la 71 edición del Festival de Cannes, presidido por Cate Blanchett, anunciará hoy el palmarés, incluida la Palma de Oro para la película que sustituirá a la sueca "The Square", vencedora el año pasado.

En esta edición son 21 los largometrajes incluidos en la sección oficial, de los que tres están dirigidos por mujeres: "Lazzaro Felice", de la italiana Alice Rohrwacher; "Les filles de Soleil", de la francesa Eva Husson; y "Capharnaüm", de la libanesa Nadine Labaki.

De ganar una de ellas, sería la segunda mujer en la historia del festival en llevarse la Palma de Oro, que hasta ahora solo ha obtenido la neozelandesa Jane Campion, por "The Piano" ("El piano") en 1993, ex aequo con "Adiós a mi concubina", del chino Chen Kaige.

Algo que en esta edición solo parece al alcance de Rohrwacher, que es una de las favoritas para hacerse con la palma.

Pero todo dependerá de la decisión de Blanchett y el resto de componentes del jurado: las actrices Kristen Stewart y Léa Seydoux, los directores Denis Villeneuve, Robert Guédiguian y Andréi Zviaguintsev, la realizadora Ava DuVernay, la compositora de Burundi Khadja Nin y el actor Chang Chen.

Según las normas del festival, se deberán conceder la Palma de Oro, el Gran Premio, el Premio del Jurado, el de Dirección, Guión y los de Interpretación masculina y femenina.

Además de los tres filmes dirigidos por mujeres, este año compiten por esos galardones películas de directores consagrados como Jean-Luc Godard ("Le livre d'image"); Spike Lee ("Blackkklansman"), Mateo Garrone ("Dogman") o Hirokazu Kore-eda ("Shoplifters").

También el iraní Asghar Farhadi, con su primera cinta en español, "Todos lo saben", protagonizada por Penélope Cruz, Javier Bardem y Ricardo Darín, que es además la única representante hispana en la competición.

De Francia, el país con más filmes seleccionados, están además "En guerre", de Stéphane Brizé; "Plaire aimer et courir vite", de Christophe Honoré, y "Un couteau dans le coeur", de Yann Gonzalez

Completan la lista: "Asako I & II", de Ryusuke Hamaguchi; "Ash is purest white", de Jia Zhang-ke; "Burning", de Lee Chang-Dong; "Under the silver lake", de David Robert Mitchell; "3 visages", de Jafar Panahi; "Cold War", de Pawel Pawlikowski; "Yomeddine", de A.B. Shawky; "Leto", de Kirill Serebrennikov; "Ahlat agaci", de Nuri Bilge Ceylan y "Ayka", de Sergey Dvortsevoy.