La 'prima' de La Scala será un gala con grandes artistas, entre ellos Domingo

Roma, 25 nov (EFE).- El Teatro de la ópera de "La Scala" de Milán ha tenido que renunciar a su tradicional 'prima' del 7 de diciembre por la pandemia, pero ha organizado en su lugar un extraordinario espectáculo sin público, que será retransmitido en la televisión pública RAI y en el que participaran los mejores interpretes del momento, entre ellos Placido Domingo, y que hará un recorrido por la historia del Bel Canto.

Debido al aumento de los contagios y el cierre de los teatros, La Scala tuvo que anular su Prima, uno de los eventos culturales más importantes en el país, en la que estaba prevista la puesta en escena de "Lucia di Lammermoor".

El superintendente y director artístico de La Scala, Dominique Meyer, explicó hoy durante la presentación de esta Prima excepcional, que se decidió hacer algo totalmente diferente y que se ha preparado un concierto con una lista extraordinaria de intérpretes que pocas veces se ha visto.

No habrá público, pero estará presente "toda la familia de La Scala con los artistas, la orquesta, el coro, el cuerpo de baile y todos los empleados que quieran participar", explicó.

"Algo que no se ha visto nunca y que será mostrado aquí por la primera y esperamos ultima vez" dijo Meyer, que destacó que no será sólo una secuencia de arias, sino un recorrido por la ópera que también incluirá varias lecturas y que algunas partes serán en directo y otras grabadas debido a que algunos artistas no podrán viajar.

También explicó que se ha llamado a los mejores diseñadores de moda para que vistan a los cantantes para esta ocasión.

"Quiero crear emociones, porque los grandes artistas son los embajadores de la belleza, y espero que sean capaces de comunicar esta emoción en una recita televisiva. Es una gran esperanza para nosotros", añadió Meyer.

Entre las estrellas de la ópera que participaran estarán la soprano Lisette Oropesa y Juan Diego Flórez, ya incluidos en el elenco de Lucia de Lammemmor y también Vittorio Grigolo, Francesco Meli, Ildar Abrazakov, Roberto Alagna, Luca Salsi, Marina Rebecca, Rosa Feola, Jonas Kaufmann y Plácido Domingo, entre otros, aunque no se aseguró que todos de ellos puedan estar en presencia.

El director musical, Riccardo Chailly, especificó que habrá arias de 16 obras, se exhibirán 24 artistas y también habrá una importante parte de ballet con el famoso bailarín Roberto Bolle.

Se comenzará con "La maldición" del Rigoletto, explicaron los organizadores, un aria símbolo de este tiempo.

El director del espectáculo Davide Livermore, que ya triunfo con su Tosca en La Scala, y explicó que también se utilizara la realidad virtual para la transmisión televisiva.