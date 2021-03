"Esta primavera fugitiva", un paso hacia delante para actualizar los clásicos

Madrid, 16 mar (EFE).- Acercar el legado de los clásicos de la literatura española, sin que pierdan su esencia, a un mundo contemporáneo a través de nuevos materiales y reescrituras es el reto del Teatro de la Comedia, que inicia con "Esta primavera fugitiva (Variaciones sobre "El príncipe constante", de Calderón)".

El dramaturgo y director Alberto Conejero ha sido el artífice del texto, una pieza pequeña ideada para convivir durante unos días con su hermana mayor, "El príncipe Constante", tomándola como punto de partida, para tratar temas siempre presentes en la obra de Calderón de la Barca como la fe, la amistad, la fugacidad de la carne y la necesidad de poesía.

Alberto Conejero inicia este ciclo en el Teatro de la Comedia con una propuesta —titulada con uno de los versos de la obra de Calderón—, en la que entrelaza fragmentos de la pieza original y de la biografía del escritor, con algunos episodios del mítico montaje realizado por el director polaco Jerzy Grotowski y con aspectos vinculados a su vida personal.

Un proyecto que ha supuesto "un reto gozoso, al que me lancé por amor a Calderón. Un texto con el que mantengo un vínculo íntimo", ha dicho este martes en rueda de prensa Alberto Conejero, que ha resaltado la labor de los actores Susi Sánchez y José Troncoso, con los que comparte escenario, ya que han contribuido en labores que "exceden la interpretación en un proyecto que hacemos los tres".

La rama polaca de la obra de Calderón a través del director Jerzy Grotovski está muy presente en este espectáculo, que si a alguien la rinde homenaje es al actor Ryzsard Cieslak, quien interpretó a Fernando de Portugal. "A través de sus entrevistas da una lección de vida", señala Conejero.

En este puzzle en el que se entremezclan canales para "crear un todo", aparecen aspectos personales de la vida de Conejero como el que le vincula a Ceuta, uno de los enclaves donde se desarrolla la obra, ciudad en la que su padre hizo la mili; y por otro lado, su necesidad de la fe, tras estudiar Ciencias de las Religiones.

"El texto habla de la constancia, del amparo de la fe, de su abandono", ha dicho Conejero, razones por las que argumenta estar él mismo en escena. "No hago un personaje, ni me considero un intérprete, seguramente será la última vez que me suba a un escenario".

Para la actriz Susi Sánchez esta experiencia ha sido "singular", al ahondar en su yo más creativo al ponerse al servicio de la función, pero también de la dirección.

"Ha sido un trabajo en equipo, que para mi es el que da los mejores frutos", una fórmula donde los egos desaparecen. "Es muy gozoso trabajar de esta manera porque supone una erupción creativa constante", ha dicho la actriz.

Por su parte, José Troncoso se ha mostrado satisfecho de "abrazar a los clásicos y sentir que están vigentes".

Conejero advierte que con este montaje, "que me ha salvado a mi mismo", pretende realizar un homenaje al oficio de ser actor y actriz, trasladar el ejemplo de idolatría hacia los clásicos que ofreció Grotowski y transmitirlo a las nuevas generaciones.