El primer español en la Royal Shakespeare: Es el mayor hito para un actor

David Luque se ha convertido en el primer intérprete español y no británico en formar parte de la prestigiosa compañía británica de arte dramático Royal Shakespeare Company, donde desde este lunes y durante los próximos ocho meses se integrará en el proyecto Projekt Europa, lo que considera "un hito".

"Formar parte de la Royal Shakespeare Company es el mayo hito profesional que cualquier actor pueda imaginar", ha contado a Efe en una entrevista este intérprete, filólogo de formación y vinculado desde la universidad al aprendizaje de idiomas.

Eso no ha impedido a Luque (Madrid, 1972) desarrollar una larga trayectoria profesional en teatro, cine y televisión, fundar su propia compañía en 2011 y ser profesor en el estudio de interpretación Juan José Codina.

"Me contactaron de la Royal Shakespeare Company porque me vieron actuando en una obra en Fráncfort y les gusté. Después me hicieron una prueba en Londres y la pasé" detalla sobre la "barrera" que ha conseguido traspasar, al convertirse en el único extranjero de un reparto compuesto por catorce actores.

A unos días de comenzar esta andadura, confiesa no sentir "más presión a la habitual antes de comenzar una obra", aunque trabaja duro en "estar a la altura de las circunstancias", que sitúan al madrileño en el punto de mira, ya que, según equipara el intérprete, "ingresar en la Royal Shakespeare Company para un actor es como jugar la Champions League".

El actor reflexiona sobre sus orígenes en el mundo de la interpretación, casi fruto de la casualidad: "Me metí en el grupo de teatro de la Universidad durante mi Erasmus en Alemania, y ahí me di cuenta de que me gustaba de verdad, por lo que al volver a Madrid comencé a hacer teatro en inglés, hasta que entré a formar parte del Teatro Abadía”.

Y es que, el buen dominio de las lenguas extranjeras es según Luque uno de los puntos cruciales para haber podido acceder a esta oportunidad: "Siempre he hecho obras en otras lenguas, y cuando hablo, según me dicen, no tengo acento marcado".

Así es como el compendio perfecto de facultades en un actor para Luque se compone de "poseer un nivel muy bueno de inglés, además de un buen manejo del cuerpo, la palabra y la voz", apostilla.

"El actor nace, pero también se hace; se pueden tener ciertas habilidades innatas, pero es necesaria mucha formación mediante la lectura y el consumo de arte en cualquiera de sus formas", explica el madrileño, dejando patente el esfuerzo y el trabajo necesarios tras las tablas.

Projekt Europa, donde Luque participa, es una sección compuesta por tres obras diferentes: "Ensayo sobre la ceguera", una adaptación de la obra de José Saramago; "Europeana", basado en el libro de Patrik Ouredník, y "Peer Gynt", de Henrik Ibsen.

Durante estos próximos ocho meses, el actor español, que hace menos de un año participó en la serie "Vergüenza" de la plataforma Movistar+, se convertirá en el primer extranjero en formar parte del templo de la interpretación británica.

Por María Muñoz