La primera residencia artística en Bolivia abre camino a 23 iberoamericanos

La primera residencia artística de Bolivia cierra hoy con éxito un mes de experiencias compartidas entre artistas nacionales y extranjeros en un proyecto pionero en el país, que ha desarrollado proyectos multidisciplinares con reconocidos creadores invitados.

El proyecto, denominado "Inmaterial. Residencia para las artes vivas", permitió a 23 artistas iberoamericanos llevar a cabo trabajos transversales que pusieron el énfasis "en el proceso" creativo, explicó a Efe Gabriela Claro, una de las gestoras del programa.

"Creo que en Bolivia es la primera vez que se realiza una residencia así con esta particularidad, que es precisamente enfatizar el proceso, el trabajar sobre procesos y no sobre productos", subrayó Calvo.

Danza, música, vídeo arte o dibujo compartieron espacio en el Centro Cultural de España en La Paz durante cuatro semanas, en una iniciativa inédita para muchos de los participantes.

"Es una primera experiencia y creo que va a marcar un recorrido, porque sí es nuestra intención que se pueda repetir en el tiempo y no se quede en el evento de una vez", puntualizó la organizadora.

Por su parte, Paola Vargas trabaja con la danza, pero esta residencia le ha hecho "mezclar un poco todo, ahora estoy cambiando muchas cosas que al principio tenía y seguimos con la mezcla, con los híbridos, con lo que salga".

Esta posibilidad de combinar estilos y formatos es uno de los puntos clave para los artistas, que consideran "muy enriquecedor" el hecho de compartir sus especialidades para mejorar sus trabajos.

"Lo que más me ha llenado es nutrirme de muchas actividades que han tenido ellos, casi todos han tenido diferentes disciplinas y eso me ha encantado para seguir continuando con otras percepciones", destacó Vargas.

Lo propio opinó Iván Cáceres, arquitecto de profesión y apasionado del vídeo arte y las acciones "performáticas".

"Para mí ha sido una sorpresa, es la primera vez que trabajo en grupo, es importante trabajar en comunidad, me ha abierto muchas puertas porque todos pensamos diferente. Me ha aportado formas de pensar, de ideas", señaló a Efe.

Para desarrollar este programa, el Centro Cultural de España en La Paz aportó espacios para la residencia, equipo técnico y bolsas de viaje para siete artistas, por valor de 5.000 dólares.

La cuantía restante se obtuvo del programa Iberescena, un fondo de ayudas a las artes escénicas en Iberoamérica, así como de la Embajada de Francia y del Centro Cultural de Brasil en Bolivia.

A lo largo de todo abril, los participantes recibieron la visita de reconocidos artistas internacionales como la brasileña Leonora Fabião, el chileno Luis Moreno o la española Cuqui Jerez.

La coreógrafa madrileña reconoció con humildad que ella no había "enseñado nada" a los jóvenes, sino que había propuesto "una metodología, un marco para que cada uno pueda desarrollar su propia subjetividad y sus propios intereses".

A raíz del trabajo de los 23 residentes los organizadores no descartan generar un espacio para mostrar y compartir los proyectos, aunque al poner el énfasis en el proceso y no en el producto todavía no hay un espacio definido.

"La residencia no cierra con una presentación, porque el énfasis está en el proceso, pero efectivamente ya nace casi como una necesidad implícita plantear en algún momento un espacio en el cual sean convocados los participantes de la residencia para mostrar su trabajo, para ver hasta dónde han podido llegar", aclaró Calvo.

En relación a las posibles mejoras, todos coincidieron en que no se necesitan "grandes" cambios, simplemente algunas cuestiones logísticas de espacio u organización.

En lo que coincidieron además fue en la necesidad de apostar por el arte y la cultura, como reflejó Gladys Cruz.

"Debería haber más residencias para artistas, son de los que más se olvidan, los artistas son los más olvidados. Mejor apoyar al arte, porque es la cultura de nuestro país", sentenció.