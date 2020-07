Príncipe Enrique y Meghan demandan a paparazzi por volar drones sobre su casa

Los Ángeles (EE.UU.), 24 jul (EFE).- El principe Enrique y Meghan Markle presentaron una demanda en los juzgados de Los Ángeles (EE.UU.) contra los paparazzi que sobrevuelan drones sobre su residencia en California para obtener fotografías e imágenes de su vida privada.

La pareja, que reside en ese estado desde hace unos meses, indicó en su denuncia que algunos paparazzi han llegado a volar drones "a apenas 6 metros (20 pies) de su casa" y en ocasiones hasta "tres veces al día".

"Otros han volado helicópteros sobre el patio trasero de la residencia, tan temprano como las 5:30 a.m. y tan tarde como las 7:00 p.m., despertando a los vecinos y a su hijo, día tras día. Y otros incluso han hecho agujeros en la valla de seguridad para mirar a través de ella", afirma el escrito.

La demanda, presentada el jueves, argumenta que trataron de ignorar las imágenes hasta que descubrieron que el objetivo principal de los fotógrafos era su hijo Archie, de 14 meses.

Algo que califican de "serias intrusiones en la privacidad de un niño de 14 meses en su propia casa" y justifican la denuncia por "el deseo y la responsabilidad de cualquier padre de hacer lo que sea necesario para proteger a sus hijos de este frenesí de publicaciones fabricado".

En su acusación, la pareja recuerda que uno de los motivos que animaron a su mudanza fue la incesante persecución de los tabloides de Reino Unido, que tienen un historial negro con la familia real británica y de hecho ya han se han enfrentado en juicio en anteriores ocasiones.

Además, a finales de abril, Enrique y Meghan anunciaron que cesaban su colaboración con los periódicos británicos "The Sun", "The Mirror", "The Mail" y "The Express" y justificaron su decisión por la publicación de historias falsas.

El principe Enrique y Meghan Markle viven en Los Ángeles desde esta primavera cuando se mudaron tras un breve periplo en Canadá, ya que tras desvincularse de la vida monárquica pretenden retomar el trabajo de ella en Hollywood.