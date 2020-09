Príncipe Hussain Aga Khan visita la exposición de sus fotografías en Segovia

Segovia, 18 sep (EFE).- El príncipe Hussain Aga Khan ha visitado este vienes la exposición "Mar Vivo" en Segovia, que muestra parte de su trayectoria como fotógrafo submarino y activista en busca de una mayor concienciación de la opinión pública sobre la importancia de conservar y cuidar el medio ambiente.

Esta instalación se inauguró hace un par de semanas en la iglesia de San Juan de los Caballeros en Segovia con motivo de la 15ª edición del Hay Festival, como una de las cuatro exposiciones que forman parte de su programa de Artes Visuales.

Durante una visita a Segovia este viernes, el hijo del líder de los musulmanes ismaelitas Aga Khan IV, de nacionalidad suiza, ha conocido los detalles de esta exposición, la cual ha considerado que está realizada "con muy buen gusto" y en un entorno "fantástico", según ha declarado a los medios.

A las puertas de la iglesia que alberga su obra, el conservacionista ha explicado que sus fotografías del mundo submarino buscan despertar la conciencia de las personas sobre el cuidado del medio ambiente a través de la divulgación de su belleza.

"Tengo pocas fotografías horrorosas, en las que aparezca sangre o imágenes violentas, pocas sobre la destrucción que está ocurriendo en el mar", ha expresado el autor, quien ha matizado que es con "las intervenciones del público y los debates que se generan en torno a ellas" como realmente se conciencian las personas.

Ha señalado que, para él, lo importante es "la biodiversidad y lo que se va a perder de ella con el paso del tiempo": "No protegemos lo que no nos interesa, ni no nos informamos sobre ello, habría que concienciar a la opinión pública sobre esto", ha lamentado.

La exposición "Mar Vivo" hace un recorrido por la trayectoria de este fotógrafo, que descubrió su vocación con apenas doce años de edad.

En 1996, Aga Khan comenzó a capturar instantáneas de la flora y fauna de la selva amazónica en Brasil, que fueron expuestas en Kenia, Estados Unidos, Francia, Portugal y Suiza, y sirvieron para ilustrar los libros "Animal Voyage" en 2004 y "Diving into Wildlife" en 2015.

Como activista, ha promovido diversas iniciativas para mitigar el riesgo de destrucción de los recursos naturales marinos a través de la Aga Khan Agency for Habitat y la Prince Sadruddin Aga Khan Fund for the Environment.

También participa en múltiples proyectos dedicados a la protección del medio ambiente, como la plantación de árboles en África occidental, la conservación de la biodiversidad en Asia y la investigación sobre el cambio climático.

En 2014 fundó Focused on Nature, que proporciona subsidios a organizaciones dedicadas a protección de la fauna silvestre y la conservación del hábitat con el dinero recaudado de la venta de ediciones limitadas de sus fotografías y la participación en exposiciones.