Una producción hace historia con los primeros protagonistas gais de la televisión latina

Los mexicanos Joaquín Bondoni y Emilio Osorio, protagonistas de "El corazón nunca se equivoca", que hace historia en la televisión hispana de EE.UU. al presentar a una pareja adolescente gay, resaltaron el papel de las redes sociales para generar una apertura en la cultura latina a favor de la equidad de género.

"Este proyecto llegó gracias al apoyo de los jóvenes en las redes sociales", afirmó Bondoni durante una entrevista con Efe en Miami, en el sur de Florida, con motivo del estreno de la telenovela a través de la cadena hispana Univision.

"Un cobijo y un amor muy especial, que le agradecemos a la comunidad LGBT porque le estamos hablando a ese tema en especial", dijo a su turno Osorio, Aristóteles Córcega en la ficción y, como su compañero de reparto, de 16 años de edad.

"Se logró ser un punto de ejemplo no solo a favor de la libertad y la equidad, sino en lo que es de verdad el amor y el respeto en la pareja", agregó el joven intérprete, quien destacó que no solo la comunidad LGBTQ (Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgéneros y Queer) se ha acercado a los personajes, sino "todo tipo de público".

La relación entre Aristóteles y Cuauhtémoc López debutó en la pequeña pantalla en 2018, durante la telenovela "Mi marido tiene más familia", la segunda parte del éxito de Televisa "Mi marido tiene familia", basada a su vez en una producción de Corea del Sur.

Su romance, presentado con cautela y timidez, se convirtió en un fenómeno en las redes sociales, principalmente en Twitter, donde la pareja instauró su propio "tag" (etiqueta), #Aristemo, y ello dio pie a los guionistas y productores a darle más trascendencia a su historia en la trama.

"Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando en las redes, de que un público que ya no veía telenovelas se estaba acercando, decidí que teníamos que darles más peso", contó a Efe el veterano productor de telenovelas Juan Osorio, conocido por éxitos como "Salomé" y "Velo de novia", y padre de Emilio.

Con la certeza de que era el camino para atraer a una audiencia más joven, el productor logró vencer la resistencia de los ejecutivos del emporio Televisa, quienes estaban convencidos de que el mercado mexicano y latinoamericano no iba a apoyar la historia.

La producción no solo ha sido vendida a 32 países, sino que ha sido convertida en un exitoso musical que ha pasado por varios teatros mexicanos y cuenta con ofertas para recalar en Estados Unidos.

En este país, el año pasado la Alianza Gay y Lésbica contra la Difamación, mejor conocida como GLAAD, una de las importantes entre los activistas de este colectivo, premió a "Mi marido tiene más familia" como el mejor guion de serie en español.

"Están llenando una necesidad de la juventud latina que muchos no sabían que existía", indicó el productor, tras informar que los dos protagonistas harán una gira de quince días a Brasil antes de que termine el año.

Para Bondoni, la historia de esta pareja que vive en el interior de México y se muda a la capital para estudiar en la universidad rompió barreras y caló porque "se tomó muy en serio cómo contarla".

"Se hizo con mucho cuidado, conscientes de que caminábamos una línea muy delgada, como si fuese una cirugía, en la que si te pasabas tantito podías equivocarte", detalló Cuauhtémoc "Temo" López, el aspirante a político, en la telenovela.

Los chicos aseguran que ninguno de los dos tuvo la menor duda a la hora de aceptar la propuesta de protagonizar este "spin-off" (serie escindida) de "Mi marido..".

"El que no arriesga no gana", afirmó Osorio, hijo del productor y de la actriz y vedette cubana Niurka Marcos. "Mis papás me escucharon y cuando se dieron cuenta de que entendía los riesgos me apoyaron", añadió.

"Somos actores y nos convertimos en diferentes personas. Eso es todo", explica por su parte Bondoni.

Para los artistas y el productor no hay mayor orgullo que leer las cartas, así como los mensajes publicados en las redes sociales, de jóvenes que les dan las gracias por "darles permiso" para vivir su verdad.

"No son solo los homosexuales", indicó Emilio Osorio, quien sueña con desarrollarse como músico. "Hay muchachas que son rechazadas y criticadas por cómo se visten. Hay chavos (chicos) que se quieren maquillar y no son gay y hasta su familia los insulta", agregó.