Prólogo de Cécile McLorin Salvant en el Chillida Leku en el 56 Jazzaldia

San Sebastián, 9 jun (EFE).- El 56 Festival de San Sebastián Jazzaldía tendrá una jornada prólogo el 18 de julio protagonizada por Cécile McLorin Salvant en el Museo Chillida Leku, tres días antes de la apertura, en la que la cantante estadounidense repetirá en el escenario de la plaza de la Trinidad tras actuar Dave Douglas/Franco D'Andrea Quartet.

El Jazzaldia ha dado a conocer este miércoles su programa con los conciertos ya distribuidos por espacios, en el que destacan nombres como Brad Mehldau, Silvia Pérez Cruz, Kenny Barron, Noa, Arlo Parks, Mulatu Astatke, Jorge Pardo, Buika, Gonzalo Rubalcaba, Bill Frisell y Marc Ribot, ya anunciados el pasado 6 de mayo.

Un mes después de que adelantase con "prudencia" el cartel de esta edición, del que han caído a última hora Dave Holland y Jean Toussaint, el festival donostiarra ha anunciado ya la puesta a la venta de las entradas para los espacios de pago, los del Museo San Telmo, el auditorio del Kursaal, el teatro Victoria Eugenia, la plaza de la Trinidad y Chillida Leku.

La pandemia impide de nuevo los conciertos en la playa, por lo que los escenarios gratuitos se limitan a los que se instalan en las terrazas del Kursaal, que se abrirán al público "con aforos controlados y accesibles por orden de llegada", explica el Jazzaldia en un comunicado.

La ausencia del escenario de la playa de la Zurriola para el jazz band ball inaugural, la suple "la Trini", donde habrá actuaciones los cinco días del festival, del 21 al 25 de julio.

Tras LcLorin Salvant y Dave Douglas, pasarán por el emblemático escenario de la Parte Vieja el pianista cubano Gonzalo Rubalcaba and Aymée Nuviola y Mulatu Astatke (día 22), Marco Mezquida y el cuarteto de Kenny Barron (día 23), Naïssam Jalal and Rythm,s of Resistance y la cantante israelí Noa acompañada por Gil Dor y el pianista donostiarra Iñaki Salvador (día 24).

El 56 Jazzaldia lo clausurarán en la Trinidad los tríos del gran pianista Brad Mehldau y del guitarrista Bill Frisell, poco después de la actuación de Silvia Pérez Cruz en el auditorio del Kursaal, espacio que recibirá también a la cantante británica Arlo Parks y a la española Buika.

Tras ellas, recalarán en el mismo escenario Jorge Pardo y Niño Josele con el espectáculo "Querido Chick" con el que rendirán homenaje a Chick Corea, fallecido en febrero y al que acompañaron durante muchos años, así como el pianista italiano Giovanni Guidi con su homenaje a Gato Barbieri.

San Telmo se abrirá para sesiones matinales con pianistas; el 21 de julio con Franco D'Andrea, el 22 y 23 con Marcin Masecki, el 24 con Marco Mezquida y el 25 con Iñaki Salvador.

La fórmula de Chillida Leku, con entradas que incluye sólo la actuación y otras que añaden cena, se repetirá con el trío Ceramic Dog del guitarrista Marc Ribot, que como otros muchos programados para esta edición han dejado muy buenos recuerdos de anteriores visitas al Jazzaldia.

El Festival de San Sebastián acogerá además este año JazzEñe, la muestra que trata de dar a conocer a los programadores musicales la producción de jazz hecho en España.

Para su primera vez en Donostia y en conciertos al mediodía, el Victoria Eugenia contará del 22 al 24 a Ariel Brínguez Quintet, Caminero Quintet, a los tríos de Chano Domínguez y Daniel García, a Smack Dab y Sumrrá, y a Alba Careta Group y María "la Mónica" y Javier Galiana.