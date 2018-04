Los jóvenes, protagonistas de la XI Noche de los Teatros de Madrid

Los jóvenes serán los protagonistas indiscutibles de la undécima edición de la Noche de los Teatros de la Comunidad de Madrid, una jornada en la que se representarán, mañana, casi treinta obras "hechas por y para jóvenes", ha recalcado hoy en la presentación Jaime de los Santos, consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid.

En esta edición, que se inaugurará mañana a las 18:00 horas con la lectura del pregón a cargo de los actores Natalia Sánchez y Nacho Sánchez en la Real Casa de Correos, se hablará en diferentes escenarios de la región de temas como el acoso escolar, la discriminación, los trastornos alimenticios, la identidad de género, los anhelos y la belleza.

Temas que "conciernen a los jóvenes", por quienes "no podemos dejar de trabajar para que se den cuenta de hasta qué punto es importante la cultura, o cómo la cultura nos mejora; una sociedad con más cultura es más libre", ha argumentado De los Santos.

La programación de la Real Casa de Correos se extenderá hasta pasa la media noche, poniendo el broche a la velada con "Hacia la belleza de la noche", un espectáculo de teatro, danza y música dirigido por Carlota Ferrer.

La Real Casa de postas acogerá cinco espectáculos en la Noche de los Teatros: "Suite Capriol", de Peter Warlock, interpretado por jóvenes músicos; "Figúrate", una apuesta de teatro infantil de la compañía Ultramarinos de Lucas; el show de títeres "Siete cabritillos"; el "Nido vacío" de los Jóvenes Actores Primera Toma, y "ATWK (Atlas Workout)", una propuesta de teatro y danza de Dani Punnullo.

La Sala Negra de los Teatros del Canal dará cobijo a La Tristura con "Future Lovers"; la Sala Verde presenta "El matrimonio de María Braun", y la Sala Roja será el escenario de la Compañía Nacional de Danza para interpretar "The show must go on", donde un "DJ de 18 años pincha canciones populares de diferentes épocas".

Entre otras actividades, "Luces de Bohemia" recorrerá toda la capital durante el sábado de la mano de los cofrades de la Noche de Max Estrella, partiendo a las 18:00 horas desde la Calle Mayor, y llegando, a las 23:00, al Círculo de Bellas Artes.