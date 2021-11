Se publica la autobiografía de los Monty Python

Barcelona, 14 nov (EFE).- La editorial Libros del Kultrum ha publicado en España la autobiografía de la compañía cómica británica Monty Python, firmada por sus integrantes, Graham Chapman, Terry Jones, John Cleese, Michael Palin, Eric Idle y Terry Gilliam, con edición a cargo de Bob McCabe.

"Cuenta la leyenda que en 1969 d.B. (después de Brian), seis ingleses (bueno, uno era galés...y se coló en el cenáculo también un polizonte estadounidense) se dieron cita en el restaurante Light of Kashmir de Hampstead, en Londres, para acometer la redacción a doce manos del guión de una comedia televisiva por encargo de la BBC, y para tan noble fin decidieron escudarse tras la figura de un imaginario agente teatral sin escrúpulos, poco fiable y no menos fanfarrón que atendería al nombre de Monty Python", narran sus integrantes el nacimiento de la compañía.

La comedia televisiva "Monty Python's Flying Circus", calificada como una desopilante serie zurcida a base de ingeniosas recreaciones, bullas inconexas, delirantes barbaridades y toda suerte de inanidades y animaciones preinfográficas, "deformó, trituró y reescribió las reglas de la comedia televisiva británica", se indica en la obra.

La autobiografía de los Monty Python revela aspectos inéditos de la trayectoria del grupo británico y recorre su creación, desde sus primeros trabajos universitarios, hasta sus últimas películas.

El libro narra las peripecias vitales de cada uno de los miembros de la mítica compañía a partir de las entrevistas realizadas por Bob McCabe a Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones y Michael Palin.

Para la obtención de la visión de Graham Chapman, único miembro fallecido entonces de los seis Monty Python, McCabe se valió de las voces de sus hermanos y de su pareja, así como de los testimonios que dejó escritos.

En una de las múltiples revelaciones que hacen los Python en esta autobiografía hablan de sus primeras incursiones televisivas, época de la que desgraciadamente no se conserva nada, puesto que la BBC regrababa las cintas de todos sus programas de comedia.

Sin embargo, sólo de la mítica "Flying Circus" se conservó copia de los másters debido a que los propios miembros de la compañía tuvieron "la brillante idea de piratearse a sí mismos e hicieron una copia de la serie, mientras trabajaban para la BBC, que era la que detentaba en aquellos años los derechos de dichas producciones".

Los integrantes de la compañía también se refieren a la amarga disolución del grupo, a la que siguieron "numerosos reencuentros e intentos de recuperación, tanto en la pantalla como sobre el escenario, todos malogrados debido a infaustas rencillas, reproches despiadados o sumas de dinero juzgadas insuficientes, por no mencionar el hecho insoslayable de que uno de ellos seguía muerto", ironizan.

Los Monty Python, que irrumpieron en la escena cómica británica a mediados de los años sesenta, se inscriben, según McCabe, en una tradición de humoristas que desde finales de la posguerra conformaron lo que se denominó como "humor británico".

Un estilo destilado a través de programas de radio como los Gooneys, con actores y comediantes como Peter Sellers, Dudley Moore y, más recientemente, en televisión, de la mano de otros coetáneos como Rowan Atkinson, o de espacios como "This is not the nine o'clock news".