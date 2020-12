Publican “Origen”, el disco inédito de Tino Casal del que “nadie sabía nada"

Madrid, 4 dic (EFE).- Nadie se esperaba la aparición de nueva música de Tino Casal, pero este viernes sale a la venta un disco inédito, “Origen”, con nueve canciones grabadas en Italia en los años 70 y que estaban desde 1983 sin catalogar en una discográfica de Brasil.

El hallazgo “no es fruto de la casualidad”, según cuenta a Efe el productor del sello Lemuria, Pablo Lacárcel, encargado de recopilar y editar el álbum.

Durante la recopilación de las obras de Casal para el disco "Integral", Lacárcel buscó de forma desesperada un misterioso tema grabado por Casal en Turín en algún momento entre finales de 1977 y principios de 1978. Se trataba de “Volarás, volaré”, una versión en español del grupo italiano Epoca, titulada en origen “Volerai, volerò”.

Aquella canción se grabó en un estudio de la capital del Piamonte, Universal International Music (no el sello actual de Universal Music), pero esa compañía se disolvió al poco y el matrimonio propietario se trasladó a Brasil, donde después la absorbería Warner Brasil.

“No fue fruto de la casualidad, más bien fue de rebote. En 2019 contacté con Warner Brasil para que miraran en el archivo si tenían la versión española que hizo Tino de “Volerai, volerò”; allí estaba y me la pasaron", cuenta Lacárcel.

Un tiempo después, en el verano de 2020, le llamaron del archivo de Brasil para decirle que que habían encontrado una cinta de Tino y que que si la quería.

"Yo le dije que sí y me la mandó”, explica el productor. Al principio no le dio mucha importancia; pensaba que podría ser alguno de los discos ya grabados de Tino, ya que la mayoría de sus álbumes se editaron en países de Latinoamérica, por lo que la guardó en un cajón para poder escucharla cuando tuviera tiempo.

“Así pasaron dos meses hasta que la rescaté de nuevo y lo primero que me llamó la atención fue el título de la cinta ‘Canciones de Celestino Casal’, así que me puse a escucharlas para ver a qué disco correspondía. Pero cuando ya llevaba un par de ellas y no me sonaba ninguna, caí en la cuenta de que había descubierto un LP inédito del que nadie, ni familia ni amigos sabía nada”, explica.

La cinta magnetofónica se reconstruyó en un estudio de grabación de Madrid y de ahí salieron nueve canciones. Entre ellas, la versión “Volarás, volar”, pero también otras piezas seminales como “París” o “Piel de porcelana”, y un tema dedicado a la tierra natal del artista titulado “Asturias”.

“Tino debió aprovechar la oportunidad de grabar la versión en español del tema de Epoca para hacer todo un LP de cuarenta minutos. El disco es el descubrimiento de una nueva faceta del artista que nadie conocía ya que pudo hacer lo que le dio la gana, no tenía ningún compromiso con nadie y se nota, porque las canciones son diferentes entre sí, se luce cantando y es el único que está grabado con baterías y guitarras”, detalla.

El por qué no vio la luz en su momento es, sin embargo, un misterio. El productor cuenta que por un lado puede ser por la prematura liquidación de Universal International Music, por otro que el propio Casal lo descartase por considerarla una “obra inmadura” o simplemente porque no encajaba con la música moderna que él ya estaba haciendo. “Tino siempre iba a la última, no miraba al pasado”, añade.

Ahora, casi treinta años después de su muerte (septiembre de 1991, a causa de un accidente de tráfico), el disco que ha visto la luz este viernes en formato CD y vinilo es clave para entender la música de Casal. “Ahora encaja que su primer LP se llamara ‘Neocasal’ (1981), y es que antes de ese álbum ya había grabado otro, de ahí el ‘Nuevo Casal’”, apostilla.

Gracias a la recuperación de este disco, Lacárcel agradece el boom mediático que va a tener el artista, que “tanto tiempo había estado abandonado”. “Nadie más que él se lo merece. Con este disco ha hecho historia en la música española”.

Silvia García Herráez