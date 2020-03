"Todos quieren a Daisy Jones", la próxima serie de Reese Whiterspoon

Si algo ha demostrado Reese Whiterspoon en los últimos años es su talento como productora llevando novelas a la pantalla. Lo hizo con "Perdida" (2014) y "Alma salvaje" (2014) y convenció a los más suspicaces con la serie "Big Little Lies" (2017-2019). Pocos dudan de que repetirá con "Todos quieren a Daisy Jones".

Hello Sunshine, la compañía de Whiterspoon, es una de las productoras de la serie que emitirá Amazon y que aún no tiene fecha de estreno pero ya está dando mucho que hablar, dado el éxito de la novela homónima de Taylor Jenkins Reid, que en España ha publicado Blackie Books, y su infalible combinación de drogas, sexo y rock and roll, eso sí, con protagonistas femeninas.

La trama se ambienta en la escena musical de Los Ángeles de los 70 y narra el ascenso y caída de una banda, Daisy Jones & The Six. Es un grupo ficticio pero la autora se inspiró en Fleetwood Mac, en la historia de amor y desamor entre sus líderes, Stevie Nicks y Lindsey Buckingham, y en uno de los mayores frutos creativos de esa tensa relación, su álbum "Rumours" (1977).

Del proyecto de serie ya se conoce buena parte del reparto. Riley Keough será la magnética y autodestructiva Daisy Jones. Nieta de Elvis Presley e hijastra de Michael Jackson, la actriz y modelo californiana debutó en 2010 con otro drama musical, "The Runaways", junto a Kristen Stewart y Dakota Fanning, y empezó a ser tenida en cuenta gracias a la serie de Steven Soderbergh "The girlfriend experience".

Para el papel de Billy Dune, el otro líder del grupo, han elegido a Sam Claflin, conocido por la saga "Los juegos del hambre" y por la serie "Peaky Blinders", en la que daba vida a un político fascista. Sebastian Chacon, Suki Waterhouse, Josh Whitehouse, Will Harrison y Nabiyah Be son otros de los nombres que ya están confirmados.

Los principales responsables de la adaptación son Scott Neustadter y Michael H. Weber, autores conjuntos de guiones como "500 días juntos", "The disaster artist" o "Bajo la misma estrella", y Niki Caro ("Mulán") dirigirá algunos de los 12 episodios.

Es previsible que la narración adopte la forma de un falso documental con testimonios a cámara, ya que así es como está escrita la novela, una elección que da mucho juego y profundidad a los personajes por la multiplicidad de puntos de vista de una misma situación.

El hilo conductor es el camino a la fama de esa banda pero a través del mismo Jenkins Reid -que trabajaba como ayudante de producción en Hollywood antes de derivar a la escritura- habla de las relaciones entre polos opuestos o similares, de las adicciones y lo que hay detrás, del ambiente nocturno en el Whiskey a Gogo y otros locales de Sunset Boulevard en los 70 o en las fiestas desenfrenadas junto a una piscina del Chateau Marmont.

Otro aspecto de interés es que aunque la mayoría de las historias sobre el movimiento contracultural de esa época tenían protagonistas masculinos, aquí el peso recae en ellas, en la irresistible Daisy Jones que no estaba dispuesta a conformarse con ser 'groupie' o musa de alguien, pero también en otros personajes.

Como Camila, la mujer de Billy, un papel que asume la modelo y actriz Camila Morrone; Simone, la mejor amiga de Daisy, una exitosa cantante de música disco que se inspira en Donna Summer, o la bajista Karen, que cobrará vida gracias a Suki Waterhouse.

Una de las incógnitas sigue siendo quién y cómo se adaptarán las canciones de la banda. Las letras de los nueve temas del álbum ficticio del que habla la novela, "Aurora" se incluyen al final de la misma, escritas por la propia Jenkins Reid.

Magdalena Tsanis