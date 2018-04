Un artista español radicado en EE.UU. se apodera de las pantallas de Times Square

El artista plástico español radicado en Estados Unidos Domingo Zapata es el primero que logra apoderarse con su arte de un cotizado espacio publicitario en las gigantescas pantallas de la emblemática plaza neoyorquina de Times Square, pero está seguro de que no será el último.

Nacido en Mallorca hace 43 años, Zapata está presentando desde el pasado viernes y durante dos meses en las pantallas centrales de la torre One de Manhattan vídeos, de 15 segundos cada uno, que se van mostrando de manera aleatoria en este edificio diseñado en 1904 por el arquitecto Cyrus L. W. Eidlitz.

Exponer obra en Times Square "es un honor grandísimo, a la vez que una responsabilidad", remarcó Zapata en una entrevista con Efe en Miami (Florida).

Los primeros seis vídeos, pues van a ir cambiando a lo largo de los dos meses que tiene el espacio reservado para su arte, se muestran cada dos minutos y contienen mensajes positivos para las 330.000 personas que transitan cada día por Times Square, cita obligada para los turistas que visitan Nueva York.

Según dice, con esta vídeo-instalación también quiere rendir un "tributo a la cultura española".

El artista, según cuenta en la entrevista, llegó un acuerdo con New Tradition Media, la empresa propietaria de las pantallas, para impulsar "The Times Square Art Project", un programa artístico que quiere hacer de las calles de la ciudad una galería de arte.

"Todo lo que ves ahí es publicidad y pensamos en que podríamos incluir alguna cosa artística", dijo.

Zapata manifestó su "orgullo" por haber logrado un acuerdo con los propietarios de las pantallas y los actuales dueños del edificio, Jamestown Properties y Sherwood Equities, para "compartir el arte y hacer feliz a mucha gente".

El edifico obtiene fuertes ingresos por el uso publicitario de esa pantallas; no obstante los propietarios consideraron que el proyecto beneficia a la ciudad.

"No es un tema económico, es un tema artístico. Gracias a Dios, hay gente como ellos que creen que tenemos que hacerlo", destacó.

Domingo Zapata es el primer artista que hace este tipo de instalaciones en estas pantallas de Times Square, aunque está convencido que "otros van a venir después".

Entre los primeros seis vídeos está "Life Is a Dream" (La vida es sueño), Zapata le hace un guiño al autor clásico español Pedro Calderón de la Barca (1600-1681) y a su obra teatral más afamada.

"I Love Your Positive Energy" (Amo tu energía positiva) es el título de otro de los vídeos, en dos más se ve a Zapata pintando la ciudad de Nueva York y dando la bienvenida con el letrero "Welcome to New York" y en los dos últimos se le ve pintando uno de sus tradicionales toreros o "Bull Fighters".

Sus figuras de toreros, según dice, le sirven para poner de relieve "la fuerza que tiene esa cultura (la española), algo que ya han hecho otros pintores como Goya o Picasso", dijo el artista.

Considerado el "Andy Warhol" español por el diario New York Post, el mallorquín adelantó que en mayo "tres personalidades" muy conocidas del cine, la música y la televisión que también forman parte de este proyecto artístico colaborarán en sus vídeos.

"Serán tres colaboraciones, donde ellos aparecerán pintando y mostrando algún mensaje inspirador", reveló.

Sobre el proyecto señala que "es algo que comienza ahora y que no es solo para mí. Lo importante es que sobre todo no se reduzca a algo comercial. A veces tenemos que hacer las cosas diferentes y con el corazón", afirmó.

Aunque considera que Nueva York durante años ha sido una de las capitales del arte, admite que "todo está cambiando" y que "el centro no está en ningún sitio".

Sin embargo, apunta que la ciudad "sigue siendo un punto de referencia muy importante", ya que "sus calles son grandes museos que dan lugar a mucha inspiración".

Domingo Zapata también está inmerso en la preparación de una exposición de cuadros que ha pintado junto al cantante español Alejandro Sanz, uno de sus amigos "más cercanos".

Ambos tienen previsto estrenar esta muestra a principios de mayo en la galería HG Contemporary, en el distrito artístico de Chelsea, en Nueva York.