“Radio Gaga” regresa con una temporada “para emocionar”

Madrid, 16 sep (EFE).- Tras cuatro años ejercitando la escucha activa, Quique Peinado y Manuel Burque abren la sexta temporada de “Radio Gaga” - en #0 de Movistar+ este jueves a las 22:00 horas- fuera de la caravana, practicando un tipo de radio itinerante que les lleva a abordar la vejez a través de antiguos conocidos del programa.

“Queríamos volver a visitar a todos los mayores que habíamos entrevistado en la temporada anterior para ver cómo se encontraban ahora. Para ellos la pandemia es mucho más significativa, les impacta más, por eso queríamos volver a verles y hacerles así este homenaje que tanto se merecen. Va a ser una temporada para emocionar”, señala Peinado en una charla con EFE.

Pero ahí no se queda el programa. El viaje continúa por la adolescencia conflictiva de chavales que salen a flote gracias a la formación en hostelería de la Quinta Cocina, profundiza en la depresión, enfermedad mental que va en aumento, conversando con personas que luchan por superarla y se acerca a las mujeres sin hogar que viven en la calle para cerrar el recorrido entre el mar y los arrozales del Delta del Ebro, entre otros.

A pesar de que el programa se grabó a principios de verano, ambos presentadores coinciden en que aunque se emita ahora “los temas siguen estando de actualidad”: "Están hiperconectados con la actualidad, a lo mejor unos son más noticia que otros, pero están pegados al ahora”, apunta Burque, quien añade que además son asuntos que “harán reflexionar al espectador”.

De todos los capítulos grabados y todas las personas que han conocido a lo largo de esta sexta entrega, Burque y Peinado se quedan con una joven que tenía una depresión muy fuerte lo que la condujo a querer suicidarse. “Fueron dos horas de charla muy intensas, muy impactantes, luego en el programa se queda la mitad, pero a mí me marcó mucho”, cuenta el gallego.

“La manera en que contaba su historia es lo que más me emocionó, como gracias a la ayuda de sus padres pudo salir de donde se encontraba. El tema de la depresión no se suele hablar en la tele, y si se hace siempre es desde el punto de vista morboso. Por mucho que tú leas o te informes sobre ella, no alcanzas a ver la realidad”, agrega Peinado.

Son muchos los temas que quisieran abordar en el programa, pero la duración de ellos, el espacio de 6 capítulos y ciertas circunstancias no dejan abarcar todo. El presentador y guionista gallego se ha quedado con las ganas de conocer los entresijos de un hospital de la mano de las enfermeras. “Creo que hacen una labor muy importante y está poco visibilizada, pero el covid nos arrebató esa oportunidad”, explica.

Tanto quieren ahondar en las historias que cada vez que terminan de rodar un programa Burque le dice a Peinado “aquí hay una serie”. “De hecho, grabamos con un personaje un documental, pero de momento nadie lo ha comprado. Los temas más duros dan miedo a los ejecutivos, hay que arriesgarse a contar estas historias”, apunta el madrileño.

Reconocen que han tenido que "aprender a escuchar", a callarse, y a "dejar espacio" a los verdaderos protagonistas. “Eso algo de lo que la televisión se ha olvidado. En este programa dejamos los focos de lado y le pasamos el micro a esas personas", incide el presentador madrileño.

Gracias a ello obtienen relatos que son auténticas lecciones de vida. "A mí me han enseñado a empatizar más, me ha cambiado mucho personalmente y profesionalmente. Me hace parar, reflexionar y acercarte a las cosas con otro punto de vista”, remarca el guionista.

Peinado y Burque se estrenaron como pareja televisiva en “Radio Gaga" en 2017 y en 2018 consiguieron el Premio Ondas al mejor programa de actualidad. Echando la vista atrás, reconocen que no se esperaban más temporadas, pero se muestran felices de ver que funciona y que la gente apuesta por temas sociales.

