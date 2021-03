"Raya y el último dragón" de Disney tendrá un estreno muy limitado en cines

Madrid, 4 mar (EFE).- Es el primer gran estreno de una película de animación familiar desde las Navidades pero "Raya y el último dragón" de Disney tendrá una distribución muy limitada en salas, ya que grandes cadenas como Cinesa, Yelmo o Kinépolis no la tienen en su programación y además el 57% de los cines permanecen cerrados.

Cinesa, la principal cadena de exhibición, ha confirmado a Efe que no exhibirá 'Raya' en ninguno de sus cines porque no ha podido llegar a un acuerdo con la distribuidora, aunque no da detalles de esas negociaciones que son "confidenciales".

"Esta situación es específica para esta película y seguimos trabajando junto a los distribuidores para exhibir en pantalla grande los próximos estrenos", añade su respuesta oficial facilitada por escrito por un portavoz.

Yelmo, que desde finales de enero mantiene cerradas todas sus salas salvo las de Madrid y Las Palmas de Gran Canaria, tampoco tiene esta película en su cartelera, pero sus portavoces no dan un motivo concreto y sólo explican que en estos momentos están centrados en la reapertura que previsiblemente empezará a partir del 18 de marzo.

"Raya y el Último Dragón" transporta al espectador al mundo de fantasía de Kumandra, donde humanos y dragones vivieron juntos hace mucho tiempo en armonía. Don Hall y Carlos López Estrada son los directores y Paul Briggs y John Ripa ejercen de co-directores.

La película se estrena de forma simultánea en cines y en Disney+ premium con un coste adicional de 21,99 euros.

La estrategia de estrenos de Disney+ ha sido de lo más variada en este año de pandemia. "Los nuevos mutantes" tuvo un estreno normal en salas en agosto; "Mulan" en cambio se estrenó en la plataforma Disney+ con un coste adicional y "Soul" se estrenó en diciembre sólo en la plataforma Disney+ sin coste adicional.

Precisamente la cancelación por parte de Disney del estreno de "Mulan" en cines el verano pasado causó malestar entre los exihibidores que emitieron un comunicado oficial de protesta a través de la federación FECE acusando al gigante del entretenimiento de "engañar al público".

Hoy mismo Disney ha anunciado que "Nomadland", cuyo estreno en cines estaba inicialmente previsto el 2 de abril, se adelanta una semana, el 26 de marzo pero la principal novedad es que sólo un mes después, el 30 de abril, estará disponible en su plataforma sin coste adicional, es decir que ofrece sólo un mes de exclusividad a las salas de cine.