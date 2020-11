RdeRumba: "George Clinton y el P-funk son Dios"

Barcelona, 2 nov. (EFE).- El dj zaragozano RdeRumba, integrante de Violadores del Verso (VdV), homenajea al funk en "Funk Experience" (Rap Solo), donde se alía con el multiinstrumentista Carlos Porcel para mostrar, según ha dicho a Efe, sus respetos a "George Clinton y el P-funk, que son Dios".

Trasladado a Alicante hace un lustro, hace cuatro años Rubén Cuevas, verdadero nombre de RdeRumba, conoció allí a Carlos Porcel, músico de la cercana Alfàs del Pi: "Empezamos a enredarnos, nos caímos bien, y decidimos grabar este disco".

Decía George Clinton que el funk era el ADN del rap, y RdeRumba ha llevado sus enseñanzas hasta sus últimas consecuencias, buscando ese ADN en las cubetas, el espacio natural para encontrar la materia prima de su propio sonido.

Partiendo del sampler, RdeRumba da rienda suelta a sus referentes: desde el propio Clinton hasta James Brown, Zapp, Average White Band, Bob James o Roy Hargrove, con mucha atención al P- funk, aquel sonido del colectivo Parliament/Funkadelic, de los músicos de Clinton y James Brown como Maceo Parker o Pee-Wee Ellis, basado en el groove, las líneas gordas de bajo, las guitarras más funk que rockeras y los metales alegres, con letras cantadas y habladas.

"Entré en la música afroamericana por el rap, buscando samplers. Y luego, cuando escuchaba un tema funk, me fijaba y rebuscaba hasta que lo sacaba", comenta RdeRumba, de 44 años, pionero entre los pinchadiscos del hip hop español junto al recientemente desaparecido Jota Mayúscula y que, además de los discos con Violadores, había publicado con su nombre los maxis "Reunión-Sistema R.A.P." y "1.er contacto-Ley natura mantiene", y el elepé "R de Rumba".

"Siempre hice homenajes a la música negra, pero nunca algo tan concreto, quizás porque no sabía o no tenía huevos, pero fue conocer a Porcel y lanzarnos", admite Rubén Cuevas, que cuenta en el disco con las colaboraciones de los también Violadores Sho-Hai y Kase O, del maño Xhelazz, del rapero alicantino Santiuve y de Sholo Truth al talkbox -un dispositivo de efectos de sonido que permite modificar el sonido de un instrumento ?cambiando la forma de la boca-.

Para RdeRumba, George Clinton es "un máquina, creó un estilo y su influencia es increíble". "Si hubiera un Dios, sería George Clinton", asevera Cuevas, que más que de Funkadelic, reconoce su devoción por Parliament, "más funk, el ABC del P-funk".

"Si quieres entender de dónde viene el hip hop, ahí empezó todo, en los años 70", pontifica el zaragozano, que define a James Brown como "el hijo bastardo del funk", teniendo en cuenta, eso sí, "sus principios, esa crudeza de 1972 a 1974. ¡Un escándalo!".

Y, al respecto, recuerda que miembros de la banda de Brown acabaron en el P-funk, como Pee-Wee Ellis o Maceo Parker. "Era la misma mierda, pero evolucionada", remacha RdeRumba, que indica que "todos los temas son nuevos -igual hay alguna idea de algún ritmo más antigua-", en referencia a canciones como "El protector", "Gordo funk", "Sed the funk", "The sun is in your eyes", "Zoo funk", "Ella no veía la tele" o "Afirmación rotunda".

Todas ellas, definidas por su groove -el sentido de "swing" creado por la interacción de la música interpretada por la sección rítmica de una banda-, que "es lo básico del funk, pero no es solo eso".

RdeRumba y Carlos Porcel están preparando las presentaciones en directo de "Funk Experience" "en pequeño formato", no en vano el maño afirma que "hago música para eso", siempre a la espera de "si se puede" por la pandemia.

Y es que tenía que estar ahora de gira, con la segunda parte de la gira de "El Círculo", con Kase O, y, en cambio, "estoy en casa y hasta los ....". "Esto es un drama para los músicos, los runners, los montadores de escenarios, los técnicos de sonido y luces, los de carga y descarga", ejemplifica.

A la espera de una mejora de la situación sanitaria, RdeRumba sigue "haciendo ritmos", pues tiene muchos pedidos, mientras prepara ya "un nuevo disco de Sho-Hai" y está pendiente de la contratación de "Funk Experience".

Y Violadores, ¿cuándo volverán?: "Seguimos en modo de espera", contesta el dj de los zaragozanos.

Rafa Quílez