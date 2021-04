Rebe quiere alejarse del "bedroom pop" en su próximo disco, que sale en mayo

Logroño, 24 abr (EFE).- Rebeca Díaz, "Rebe", ha anunciado que publicará su próximo disco, titulado “solo pasiones...”, a mediados del próximo mes de mayo con seis canciones en las que intenta alejarse "mucho del ‘bedroom pop’”, que ya no le “interesa”, y que contará “con muchas influencias de baladas españolas clásicas”.

Rebe, como se la conoce desde que destacó con su sonido "child", ha realizado estas declaraciones en una entrevista con EFE con motivo de la conferencia-guateque que protagoniza este sábado en el auditorio del Ayuntamiento de Logroño, con la que se clausuran las XXIII Jornadas de Poesía en Español de Logroño “Verso 21”.

Díaz (Cuenca, 1998), que ha destacado en el panorama español por su sonido íntimo, con temas propios y versiones grabadas desde la sencillez de una habitación, ha precisado que ha editado su nuevo trabajo con la discográfica Elefant Records, con la que ya ha publicado el primer adelanto de este nuevo disco, el sencillo “jamon”, al que seguirá “a finales de este mes” la canción “la mas wapa del bar”, que se estrenará en forma de videoclip.

En general, ha asegurado, no sabría calificar su trabajo como parte de ningún estilo musical concreto, y tampoco tiene “mucha forma de definir” su nuevo disco, que se editará en formato digital y en vinilo como único formato físico.

“No colaboro con nadie, mi forma de hacer canciones consiste, básicamente, en copiar canciones que ya existen y mezclarlas hasta que ya no parecen la misma canción”, ha especificado sobre su proceso creativo, con lo que aunque haya dado un paso más en su carrera mantiene la idea de ser responsable de todo el trabajo con el que llega al público.

Sin embargo, Rebe no empezó en el mundo de la música sola, sino que lo hizo “hace unos años con unos amigos en un grupo llamado ‘Luli Rebe & Sus Xocolatinas’”, tras lo que empezó a crear sus propias obras por su cuenta.

“En ese momento, no tenía ninguna pretensión más allá de hacer cosas que me gustasen, y luego empecé a enfocarlo de otra forma, y me gustaría ser una estrella del pop”, ha apuntado la artista, que se encarga de la producción y grabación de sus canciones, así como de la composición de las letras.

“Simplemente, yo aprendí a producir y me gusta mucho, además, tampoco conozco a nadie que produzca de la manera que yo quiero porque mi música no encaja de forma muy clara en ningún género de los que hay en España. Entonces, me cuesta encontrar productores que sean parecidos a mí o que me pueda funcionar lo que hacen”, ha remarcado.

Admite, no obstante, que si encontrase el tipo de productores que busca, le “encantaría” colaborar, puesto que, aunque es “la manera” que conoce de hacer música, no le tiene “mucho apego a hacer las cosas siempre sola”, sino que lo hace porque busca “una cosa muy específica” que le cuesta “encontrar en otros sitios”.

Además de la parte musical, Rebe también se encarga de realizar sus videoclips, fotografías y el diseño de sus portadas, pero, para “solo pasiones...” ha empezado a trabajar “con más gente” porque, ahora le “parece bien”, ha resaltado.

“Mi estética sí que se podría entender sin mi música, pero mi música no creo que se pudiese entender sin mi estética, o sea, es un punto muy importante y no creo que se pueda desconectar”, ha incidido.

Respecto a sus influencias musicales, ha resaltado que escucha “mucha música española”, entre la que ha destacado a los grupos “Las Chuches” y “Papá Levante”, y a las cantantes Jeanette y Lola Flores.

Sergio Jiménez Foronda