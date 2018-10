El primer recopilatorio de Tom Petty con The Heartbreakes incluirá dos temas inéditos

"The best of everything" es el título escogido por los sellos Geffen Records y Ume para el lanzamiento el próximo 16 de noviembre del primer recopilatorio de Tom Petty con The Heartbreakers, el cual incluirá como principal atractivo dos temas inéditos.

Se trata, ha informado en nota de prensa Universal Music, de "la conmovedora y autobiográfica 'For Real'" y de una versión alternativa de la canción que da título al álbum, que restaura una segunda estrofa nunca antes escuchada y que se grabó originalmente para el disco "Southern Accents" (1985).

"The Best of Everything" se lanzará simultáneamente en 2 CD en formato deluxe y en digital, con 38 éxitos de Tom Petty con The Heartbreakers, en solitario y con la banda precursora Mudcrutch.

El autor de "Free Fallin'" falleció en octubre de 2017, cuando contaba 66 años, tras sufrir una sobredosis de opiáceos en su domicilio de Los Ángeles, convertido en un emblema del rock estadounidense.

Con más de 40 años de recorrido junto a su fiel banda, con los que lanzó su debut "Tom Petty and The Heartbreakers" (1976), colaboró además junto a otros mitos como Bob Dylan, Roy Orbison y George Harrison en el "supergrupo" The Travelling Wilburys.