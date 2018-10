Se reedita el debut de The Cranberries, postergado por la muerte de O'Riordan

La banda irlandesa The Cranberries ha publicado hoy la reedición de su álbum de debut, "Everybody Else Is Doing It So Why Can't We?", lanzado originalmente hace 25 años y cuya revisión interrumpieron abruptamente cuando el pasado mes de enero se produjo la muerte de su vocalista, Dolores O'Riordan.

"Después de pensarlo mucho, hemos decidido acabar lo que empezamos. Este proyecto lo iniciamos juntos como banda, con Dolores, y debemos seguir adelante para terminarlo", declaró el miembro del grupo Noel Hogan en marzo, después de que su compañera se ahogara en la bañera de su hotel en Londres cuando estaba ebria.

Concebido así pues como un homenaje a la emblemática cantante de temas como "Zombie", esta nueva edición ha sido remasterizada en los estudios Abbey Road de Londres bajo la supervisión del miembro del grupo Noel Hogan.

Como gran atractivo se incluye "A Iosa", única canción interpretada por O'Riordan en gaélico y producida por Stephen Street durante la grabación del álbum, así como las primeras demos de los éxitos "Linger" y "Dreams" y varias canciones de sus primeros años que no han aparecido en ningún otro lanzamiento oficial de Cranberries.

Disponible en varios formatos, la caja "superdeluxe" de 4CD incluye demos de las sesiones de grabación del álbum, de cassettes anteriores, pistas en vivo tomadas entre los años 1991 y 1994, incluida su primera grabación en vivo, y las sesiones de radio de John Peel y RTE, además de caras B de los singles, postales y un póster.

De "Everybody Else Is Doing It So Why Can't We?" llegaron a venderse más de 8 millones de copias tras su publicación el 1 de marzo de 1993, destacando por la fusión de pop rock de influjo británico con elementos del folk irlandés.