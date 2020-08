Reeditan a los 20 años el disco "Hybrid Theory", el mayor éxito rock del siglo XXI

Madrid, 18 ago (EFE).- El disco de rock de mayor éxito comercial de este siglo y primer trabajo en la carrera de la banda estadounidense Linkin Park, "Hybrid Theory", será reeditado con abundante material nuevo el próximo 9 de octubre, al cumplirse 20 años de su lanzamiento.

Tras el sencillo inédito "She Couldn't", publicado el pasado día 13 de agosto, Warner Music ha anticipado hoy, lunes, que esta reedición se realizará mediante cuatro ediciones diferentes.

La más completa será la caja "superdeluxe", que incluirá 5 CDs: el disco original, el álbum de remezclas "Reanimation", otro con 12 canciones inéditas de la época, el "LPU Rarities" con 18 canciones que solo habían circulado a través del club de fans Linkin Park Underground (LPU) y, finalmente, 12 maquetas inéditas entre las cuales se incluye "She Couldn't".

Además, se suman 3 DVDs con los conciertos "Frat Party at the Pankake Festival", "Projekt Revolution" (inédito del 2002 acompañado de imágenes de camerino y entrevistas) y dos shows inéditos del 2001 en el Rock Am Ring Festival de Alemania y de The Fillmore en San Francisco.

La caja se completa con tres vinilos (los correspondientes al álbum original, el citado "Reanimation" y "Hybrid Theory EP", disponible por primera vez en este formato), un casete de 2 canciones extraídas de un "sampler" de su equipo callejero y, por último, un libro de 80 páginas con imágenes nunca antes publicadas.

"Hybrid Theory" se lanzó originalmente el 24 de octubre del año 2000 como primer álbum de Linkin Park y su revolucionaria y pegadiza mezcolanza de estilos "nu metal", caracterizada por la conjunción de electrónica, rap y metal, les llevó a despachar más de 27 millones de copias en todo el mundo.

El disco se convirtió así en el de mayor éxito comercial de rock en este siglo y en el mayor debut de una banda desde "Appetite for Destruction" (1987) de Guns N' Roses'.

Tras la publicación de siete discos de estudio hasta "One More Light" (2017), el inesperado fallecimiento ese mismo año de su principal vocalista, Chester Bennington, mantiene actualmente la carrera del grupo en suspenso.