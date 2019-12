El reguetón se inserta con una exposición en la Semana del Arte de Miami

Tainy y Lex Borrero, dos de los artistas y ejecutivos más poderosos de la música urbana en el país, inauguran este miércoles en Miami la muestra "The Kids That Grew Up on Reggaeton", un punto de encuentro entre este género y el arte urbano y contemporáneo en el marco de la Semana del Arte de Miami.

"La idea vino de años de estar viendo el crecimiento de la música urbana, del reguetón, que siempre ha sido parte de lo que es el arte en general", dijo a Efe el artista y empresario Marco Masís, mejor conocido como Tainy, uno de los productores más exitosos de un género que "tiene muchísima cultura", agregó.

"Quisimos aprovechar esta época de (la feria) Art Basel en Miami para que la gente entienda un poco más nuestro género y vea cuánto ha crecido", agregó Tainy, quien fue descrito por la revista Rolling Stone como "el arquitecto del reguetón moderno".

Con apenas 29 años de edad, en su currículum figura la producción para artistas como Selena Gómez, Cardi B., Bad Bunny, J Balvin, Wisin y Yandel, Daddy Yankee, Wisin, Farruko y Zion & Lennox, entre muchos otros.

La exposición, que entre otros cuenta con obras del artista canadiense Anthony Ricciardi y del miamense Ahol Sniffs Glue, además de muebles diseñados por Art By Gino, fue organizada por Neon 16, una incubadora de música urbana creada este año por Tainy y su socio Lex Borrero, quien fue vicepresidente ejecutivo de grabaciones de Roc Nation.

La idea de insertar el reguetón en la Semana del Arte de Miami, con Art Basel Miami Beach como centro neurálgico, la empezaron hace mes y medio, y en tiempo récord lograron asegurar un espacio en Little River, uno de los barrios emergentes de la ciudad, así como lograr que Riccardi y otros artistas urbanos hicieran trabajos inspirados en algunas de las canciones más icónicas del género.

Así, están volcados en obras de arte temas tan emblemáticos como "Métele sazón", de Tego Calderón; "Gasolina", de Daddy Yankee; "Rakata", de Wisin y Yandel; "Ginza", de J Balvin; además de un homenaje a "Oasis", el disco de Bad Bunny y J Balvin, producido por Tainy.

Entre los trabajos que se exponen figura un cuadro hecho con los colores pastel que caracterizan a Miami y en una clara reminiscencia a "La última cena" Ricciardi pinta en el centro a Héctor "El Father", mientras que a ambos lados aparecen músicos que dieron origen al movimiento, entre ellos Tito El Bambino, Tego Calderón, Daddy Yankee y Don Omar, entre otros.

"Queremos que quede claro que el reguetón ya ha dejado de ser una música para un nicho y que ha tenido impacto mundial", explicó Borrero. "Por eso además invitamos a Ricciardi, que es canadiense, y tenemos artistas puertorriqueños, un cubano, un peruano", añadió.

Nacido en Toronto y daltónico, Ricciardi abandonó una carrera en finanzas en 2017 para dedicarse al arte. Se aficionó al reguetón desde sus años universitarios en Alabama, donde el entrenador y más de la mitad de sus compañeros del equipo de béisbol eran puertorriqueños.

"Lex me llamó hace tres semanas y sentí que era natural crear obras en torno a alguno de los artistas más emblemáticos del reguetón", indicó el canadiense, quien además fue curador de una parte de la exhibición.

"The Kids That Grew Up on Reggaeton" ("Los chicos que crecieron con reguetón") incluye además trabajos del fotógrafo estadounidense de origen puertorriqueño Omar Cruz, quien escogió imágenes de algunos de los artistas y productores más famosos de este género.

En la muestra se exponen dos retratos de Maluma, una al inicio de su carrera, tomada en 2014, y otra reciente. Asimismo, hay una imagen de un Tainy adolescente al lado de los productores Luny Tunes, quienes fueron sus mentores cuando comenzó a los 15 años.

Los organizadores de "The Kids That Grew Up on Reggaeton" esperan que con el tiempo su exhibición, que piensan hacer cada año, figure entre las más visitadas a lo largo de la Semana del Arte de Miami.

Una ciudad que, consideran, es famosa por sus murales callejeros y por su banda sonora más identificable: El reguetón.