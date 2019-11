"El reino" no gana el Lux pero cumple su labor en la Eurocámara, "molestar"

"El reino", la película de Rodrigo Sorogoyen sobre la corrupción política, no ganó este miércoles el Premio Lux al que llegó como finalista, pero sí cumplió una tarea que tiene a menudo el cine, "molestar", como señaló en rueda de prensa su productor, Gerardo Herrero.

"Nuestro trabajo tienen muchas veces el sentido de tocar las narices, de molestar", señaló Herrero, que también resaltó que "los políticos son humanos y también tienen su corazoncito, pero a veces cuesta trabajo verlo".

Esa es la conclusión que ha sacado el productor tras tres días en Estrasburgo, donde hoy se anunció en la sesión plenaria de la Eurocámara, que la película ganadora del Lux era la macedonia "God exists, her name is Petrunya", de Teona Strugar.

Y aunque Herrero se mostró más que satisfecho por la visibilidad que la nominación del Lux ha dado a "El reino" y por el hecho de que el filme haya sido visto por muchos políticos europeos, también resaltó que desde que llegó a Estrasburgo se dio cuenta de las pocas posibilidades de ganar que tenía su historia.

"Me di cuenta de que teníamos pocas posibilidades por la cantidad de personas a las que les ha molestado la película desde el punto de vista ideológico", dijo el productor, que ha tenido la ocasión estos días de hablar con muchos eurodiputados sobre el filme de Sorogoyen, que se llevó este año siete Premios Goya.

Por eso pidió que exista una "mayor conexión entre la sociedad civil y los políticos", para que entiendan que, independientemente de su ideología, tienen que defender su cultura.

"Solo la ciencia, la educación y la cultura transforman una sociedad", agregó.

Desde la sala de prensa le escuchaba el protagonista del filme, Antonio de la Torre, que se mostró feliz por haber sido finalista del Lux, lo que hace que "El reino" sea subtitulado a los 24 idiomas oficiales de la UE y pueda ser visto en países impensables.

"Estoy muy feliz de que España en vez de ser cuarta sea tercera", dijo a Efe el actor, que destacó la visibilidad que el Lux le ha dado al filme y la rampa de lanzamiento que supone su distribución en todos los países de la Unión Europea.

"A efectos de promoción y visibilidad, ser la la primera película española finalista en los treces de años de este premio hace que nos vayamos contentos", resaltó.

Un premio al que también optaba el documental danés "Cold case Hammarskjöld", de Mads Brügger, y que a partir del año próximo contará con la votación de todos los ciudadanos europeos y no solo de los eurodiputados.